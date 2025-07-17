Sinopsis Vision+ Originals ‘Jack dan Danil’ Episode 2: Ikuti Aksi Pengacara Jadi-jadian

Vision+ Originals spesial menemani sore hari penonton setia RCTI. Minggu ini Vision+ Originals di RCTI menayangkan series yang berjudul 'Jack dan Danil'. Mengisahkan tentang saudara kembar bernama Jack dan Danil yang memiliki kehidupan berbeda. Jack merupakan seorang pengacara sukses, sementara Danil hanya pengangguran yang gemar berjudi.

Series yang bergenre petualangan dan komedi ini dibintangi oleh oleh Tanta Ginting yang berperan ganda sebagai Jack dan Danil, Gita Bhebhita sebagai Mamak Rita, Lania Fira sebagai Tiur dan Julia Alexandra sebagai Elsye.

Episode kedua Danil telah tiba di Jakarta dan dia menyadari bahwa kehidupan Jack sangat berbeda dengan kehidupannya di Medan, Sumatera Utara.

Setibanya di bandara, Danil dijemput oleh asisten Jack, yaitu Cahyo (Dian Sidik), yang curiga dengan perubahan sikap atasannya sejak dia tiba. Di sisi lain, Danil sangat menikmati fasilitas yang dimiliki oleh saudara kembarannya, seperti mobil, kantor, dan apartemen mewahnya.

Di tengah waktu santainya, Danil mendapat telepon dari Mamak Rita (Gita Bhebhita) yang menegurnya untuk segera belajar menjadi pengacara, agar bisa menggantikan Jack tanpa ketahuan.

Keesokan harinya, dia mendapatkan klien dan kasus pertamanya, yaitu seorang manusia silver yang dituduh mencuri spion mobil. Danil yang berjiwa sosial tinggi pun bertekad untuk membuktikan bahwa manusia silver itu tidak bersalah di persidangan, dengan bekal ilmu hukum seadanya.