Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Vision+ Originals ‘Jack dan Danil’ Episode 2: Ikuti Aksi Pengacara Jadi-jadian

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |10:27 WIB
Sinopsis Vision+ Originals ‘Jack dan Danil’ Episode 2: Ikuti Aksi Pengacara Jadi-jadian
Jack dan Danil
A
A
A

Vision+ Originals spesial menemani sore hari penonton setia RCTI. Minggu ini Vision+ Originals di RCTI menayangkan series yang berjudul 'Jack dan Danil'.  Mengisahkan tentang saudara kembar bernama Jack dan Danil yang memiliki kehidupan berbeda. Jack merupakan seorang pengacara sukses, sementara Danil hanya pengangguran yang gemar berjudi. 

Series yang bergenre petualangan dan komedi ini dibintangi oleh oleh Tanta Ginting yang berperan ganda sebagai Jack dan Danil, Gita Bhebhita sebagai Mamak Rita, Lania Fira sebagai Tiur dan Julia Alexandra sebagai Elsye. 

Episode kedua Danil telah tiba di Jakarta dan dia menyadari bahwa kehidupan Jack sangat berbeda dengan kehidupannya di Medan, Sumatera Utara.

Setibanya di bandara, Danil dijemput oleh asisten Jack, yaitu Cahyo (Dian Sidik), yang curiga dengan perubahan sikap atasannya sejak dia tiba. Di sisi lain, Danil sangat menikmati fasilitas yang dimiliki oleh saudara kembarannya, seperti mobil, kantor, dan apartemen mewahnya.

Di tengah waktu santainya, Danil mendapat telepon dari Mamak Rita (Gita Bhebhita) yang menegurnya untuk segera belajar menjadi pengacara, agar bisa menggantikan Jack tanpa ketahuan.

Keesokan harinya, dia mendapatkan klien dan kasus pertamanya, yaitu seorang manusia silver yang dituduh mencuri spion mobil. Danil yang berjiwa sosial tinggi pun bertekad untuk membuktikan bahwa manusia silver itu tidak bersalah di persidangan, dengan bekal ilmu hukum seadanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177573//samo_rafael-K2Vf_large.jpg
Ternyata, Samo Rafael Simpan Rasa untuk Yuki Kato dalam Series Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177569//marc_marquez-38JQ_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Australia 2025: Siapa yang Berjaya Tanpa Marc Marquez, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340//f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177116//microdrama_harga_sebuah_peran-ea4Y_large.jpg
Microdrama VISION+ Harga Sebuah Peran: Ketika Ambisi dan Cinta Beradu di Dunia Hiburan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/598/3176863//menjemput_cinta_lama-Y4xm_large.jpg
Microdrama VISION+ Menjemput Cinta Lama: Ketika Luka Masa Lalu Bertemu Kesempatan Kedua!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement