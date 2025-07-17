Sinopsis Film I Know What You Did Last Summer (2025), Sekuel Terbaru dari Film Asli 1997

Film horor I Know What You Did Last Summer (2025) resmi tayang di bioskop pada 16 Juli 2025. Film ini merupakan sekuel terbaru dari film aslinya berjudul serupa yang tayang pada tahub 1997 silam.

Disutradarai Jennifer Kaytin Robinson, film ini akan menghadirkan gabungan dari beberapa pemain lama seperti Jennifer Love Hewitt hingga para bintang baru Hollywood. Para artis muda seperti Madelyn Cline dan Chase Sui Wonders juga akan membintangi film horor Amerika Serikat yang begitu legendaris.

I Know What You Did Last Summer ini juga dijamin bakal mengobati kerinduan banyak penonton generasi milenial dengan ceritanya yang epik, namun tetap fresh dan bisa dinimati generasi muda. Ketegangan hingga teror mengerikan khas film ini juga siap menghantui banyak penonton Gen Z lho!

Sinopsis I Know What You Did Last Summer

Dua puluh delapan tahun setelah pembunuhan pertama di Southport, sekelompok lima sahabat baru, Danica (Madelyn Cline), Ava (ChaseSuiWonders), Milo (JonahHauer-King), Teddy (TyriqWithers), dan Stevie (SarahPidgeon) secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan mobil yang fatal saat perayaan Empat Juli. Mereka buru-buru menutupinya dan sepakat tidak akan membicarakan tragedi tersebut.

Setahun kemudian, Danica dan kawan-kawan mendapat teror pesan misterius berbunyi "Aku tahu apa yang kau lakukan musim panas lalu”. Teror tersebut semakin mencekam dan mengancam nyawa mereka setelah banyak kejadian pembunuhan yang dilakukan pembunuh berantai dengan kostum nelayan.