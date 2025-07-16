6 Pemeran Lois Lane di Film Superman dari Masa ke Masa

JAKARTA - Sosok Lois Lane dalam film Superman memegang peran penting dalam jalannya cerita. Karakter wanita dalam film ini sangat kuat, menjadi kekasih dari Clark Kent yang dapat memberikan kesan drama mendalam.

Karakter Lois Lane dikenal sebagai jurnalis dari Daily Planet yang tajam dalam memecahkan suatu kasus. Lois Lane dianggap sebagai salah satu kisah cinta paling ikonis dalam film-film superhero.

Selama bertahun-tahun, Lois Lane diperankan oleh berbagai aktris berbakat di film dan serial layar lebar sejak era 1950-an. Berikut adalah deretan pemeran Lois Lane dari masa ke masa yang berhasil mencuri perhatian publik seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Noel Neill - Superman (1948) dan Atom Man vs Superman (1950)

Noel Neill menjadi aktris pertama yang memerankan karakter Lois Lane dalam layar lebar melalui serial film Superman pada 1948. Kemudian ia kembali memerankan karakter yang sama dalam Atom Man vs Superman pada 1950. Aktingnya dianggap ikonik dan melekat pada penggemar Superman generasi awal.

2. Phyllis Coates - Adventures of Superman (1951)

Phyllis Coates memerankan Lois Lane dalam film Superman and the Mole Men, serta musim pertama serial TV Adventures of Superman tahun 1951. Ia dikenal membawa karakter Lois dengan pendekatan yang lebih berani dan tegas.

3. Margot Kidder - Superman: The Movie (1978) hingga Superman IV (1987)

Margot Kidder menjadi Lois Lane paling ikonik di era modern saat membintangi Superman: The Movie bersama Christopher Reeve. Ia tampil dalam empat film Superman dari 1978 hingga 1987. Gaya ceplas-ceplos dan kharismanya membuat penonton jatuh hati.

4. Kate Bosworth - Superman Returns (2006)

Kate Bosworth memerankan Lois Lane dalam film Superman Returns karya sutradara Bryan Singer. Film ini mencoba meneruskan kisah dari film klasik Christopher Reeve. Berbeda dengan pemeran sebelumnya, Bosworth menghadirkan versi Lois Lane yang lebih tenang dan dewasa.