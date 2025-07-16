Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

6 Pemeran Lois Lane di Film Superman dari Masa ke Masa

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |21:13 WIB
6 Pemeran Lois Lane di Film Superman dari Masa ke Masa
6 Pemeran Lois Lane di Film Superman dari Masa ke Masa (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Lois Lane dalam film Superman memegang peran penting dalam jalannya cerita. Karakter wanita dalam film ini sangat kuat, menjadi kekasih dari Clark Kent yang dapat memberikan kesan drama mendalam.

Karakter Lois Lane dikenal sebagai jurnalis dari Daily Planet yang tajam dalam memecahkan suatu kasus. Lois Lane dianggap sebagai salah satu kisah cinta paling ikonis dalam film-film superhero.

Selama bertahun-tahun, Lois Lane diperankan oleh berbagai aktris berbakat di film dan serial layar lebar sejak era 1950-an. Berikut adalah deretan pemeran Lois Lane dari masa ke masa yang berhasil mencuri perhatian publik seperti dikutip dari berbagai sumber.

Lois Lane Film Superman
6 Pemeran Lois Lane di Film Superman dari Masa ke Masa (Foto: Ist)

1. Noel Neill - Superman (1948) dan Atom Man vs Superman (1950)

Noel Neill menjadi aktris pertama yang memerankan karakter Lois Lane dalam layar lebar melalui serial film Superman pada 1948. Kemudian ia kembali memerankan karakter yang sama dalam Atom Man vs Superman pada 1950. Aktingnya dianggap ikonik dan melekat pada penggemar Superman generasi awal.

2. Phyllis Coates - Adventures of Superman (1951)

Phyllis Coates memerankan Lois Lane dalam film Superman and the Mole Men, serta musim pertama serial TV Adventures of Superman tahun 1951. Ia dikenal membawa karakter Lois dengan pendekatan yang lebih berani dan tegas.

3. Margot Kidder - Superman: The Movie (1978) hingga Superman IV (1987)

Margot Kidder menjadi Lois Lane paling ikonik di era modern saat membintangi Superman: The Movie bersama Christopher Reeve. Ia tampil dalam empat film Superman dari 1978 hingga 1987. Gaya ceplas-ceplos dan kharismanya membuat penonton jatuh hati.

4. Kate Bosworth - Superman Returns (2006)

Kate Bosworth memerankan Lois Lane dalam film Superman Returns karya sutradara Bryan Singer. Film ini mencoba meneruskan kisah dari film klasik Christopher Reeve. Berbeda dengan pemeran sebelumnya, Bosworth menghadirkan versi Lois Lane yang lebih tenang dan dewasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/206/3155235/film_superman-m7KI_large.jpg
9 Aktor Pemeran Film Superman dari Masa ke Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/206/3154922/film_superman-yijW_large.jpg
4 Fakta Menarik Film Superman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/206/3153923/film_superman-ITeC_large.jpg
Film Superman Tuai Pujian, Masa Depan DCU Diprediksi Cerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/206/3141692/film_superman-tCpz_large.jpg
David Corenswet Jadi Superman, Hadapi Kaiju hingga Lex Luthor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/629/3173664//beddu-9kfB_large.jpg
Proses Cerai, Bedu Lega Sudah Jujur kepada Buah Hati
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement