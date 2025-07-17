Advertisement
HOT GOSSIP

Pertama Kali Main Film, Rizza Fahlevi Ngaku Susah Menghafal Script

Gabriella Dharma , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |09:02 WIB
Pertama Kali Main Film, Rizza Fahlevi <i>Ngaku</i> Susah Menghafal <i>Script</i>
Rizza Fahlevi
A
A
A

Rizza Fahlevi, resmi menandai debutnya sebagai aktor dalam film perdananya bertajuk Gerbang Setan. Menariknya, proses syuting film ini ia jalani bersamaan dengan masa studinya sebagai mahasiswa doktoral.

"Alhamdulillah Film Gerbang Setan ini (menjadi) film pertama saya, yang diajak oleh Pak Sutradara, Pak Toto. Dan kalau saya pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Toto yang mau ngundang seorang akademisi buat main film, jadi sangat-sangat bersyukur," ungkap Rizza saat ditemui Okezone di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Rizza mengaku, bergelut di dunia perfilman menjadi tantangan tersendiri, terutama karena harus membagi waktu dengan pendidikan S3-nya. Ia juga menyoroti perbedaan bahasa dalam dunia film dan dunia akademik yang menjadi salah satu tantangan utama.

"Kalau shooting ini (Gerbang Setan), ketika masa menjalani proses S3. Jadi kesusahan itu ya paling kita ngapalin script dan lain sebagainya, karena sehari-hari terbiasa dengan bahasa-bahasa akademisi, terus kita terjun ke dunia film jadi bahasanya agak sedikit berbeda aja, itu aja sih," jelasnya.

Meski demikian, Rizza merasa beruntung karena mendapatkan dukungan penuh dari para pemain, terutama para komedian senior yang turut bermain dalam film ini. Suasana syuting yang hangat dan penuh tawa membuat proses adaptasinya menjadi lebih mudah.

"Kalau kesusahan pasti, apalagi karena ini film pertama, peran pertama. Tapi alhamdulillah, karena dikumpulkan dengan pemain-pemain komedi senior, yang di lokasi jadinya gak canggung, jadi penuh dengan tawa, jadi kita disupport," tambahnya.
 

(kha)

