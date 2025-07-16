Penyelenggara Pastikan Baskara, Hindia hingga Lomba Sihir Batal Tampil di Festival Ruang Bermusik 2025

JAKARTA – Tiga band milik Baskara Putra, yakni Hindia, Feast, dan Lomba Sihir, dipastikan batal tampil di Festival Ruang Bermusik 2025 yang dijadwalkan digelar di Tasikmalaya pada 19-20 Juli.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara melalui akun Instagram resmi @ruang_bermusik pada Rabu (16/7/2025). Dalam unggahannya, panitia mengungkapkan keputusan ini diambil dengan sangat berat.

"Dengan berat hati kami sampaikan Hindia, Lomba Sihir, dan Feast, tidak dapat tampil di Ruang Bermusik 2025," tulis pernyataan resmi penyelenggara.

Panitia menyadari betul besarnya antusiasme penonton terhadap kehadiran Baskara Putra dan seluruh proyek musiknya. Oleh karena itu, mereka berjanji akan mengupayakan kembali kehadiran musisi tersebut dalam kesempatan berbeda.

"Memahami betapa besar antusiasme kalian untuk menyaksikan mereka, kami pun merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, kami tengah mengupayakan kehadiran mereka di waktu mendatang, di tempat berbeda dengan suasana yang lebih segar, aman, dan nyaman," lanjut keterangan tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada penonton, pihak penyelenggara juga membuka opsi pengembalian tiket usai seluruh rangkaian acara selesai. Detail mekanisme refund akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial resmi mereka.

"Kami berkomitmen untuk memastikan proses ini berlangsung secara transparan dan sebaik mungkin. Atas pengertian dan dukungan kalian yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih," tutup pernyataan panitia.

Festival Ruang Bermusik 2025 sebelumnya sempat viral usai muncul gelombang protes dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di Tasikmalaya. Mereka menolak kehadiran Hindia, .Feast, dan Lomba Sihir dengan tudingan terkait simbol serta ajaran satanisme.