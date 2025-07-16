Baskara Putra Diprotes Terkait Isu Satanic, Feast hingga Hindia Batal Tampil di Tasikmalaya

JAKARTA - Pihak penyelenggara festival Ruang Bermusik 2025 Tasikmalaya akhirnya memastikan bahwa proyek musik Baskara Putra yakni Hindia, .Feast, dan Lomba Sihir batal tampil dalam konser yang digelar pada 19-20 Juli mendatang.

Proyek musik Baskara Putra pun dengan berat hati pamit undur diri dari jajaran line up festival tersebut.

Hal ini diumumkan penyelenggara acara melalui akun Instagram resminya pada Rabu (16/7/2025).

"Dengan berat hati kami sampaikan bahwa Hindia, Lomba Sihir, dan Feast, tidak dapat tampil di Ruang Bermusik 2025," tulis pernyataan panitia seperti dikutip dari akun @ruang_bermusik hari ini.

Pihak penyelenggara mengaku memahami antusiasme para penggemar Baskara Putra yang kecewa dengan kabar pembatalan tersebut.

Oleh karena itu, mereka berjanji mendatangkan proyek musik sang musisi pada kesempatan yang lain.

"Memahami betapa besar antusiasme kalian untuk menyaksikan mereka, kami pun merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, kami tengah mengupayakan kehadiran mereka dalam di waktu mendatang, diselenggarakan di tempat berbeda dengan suasana yang lebih segar, aman, dan nyaman," lanjutnya.

Guna mengobati kekecewaan penonton, pihak penyelenggara juga membuka opsi pengembalian tiket setelah seluruh rangkaian acara selesai. Informasi itu juga akan disampaikan melalui akun resmi @ruang_bermusik.