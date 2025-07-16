Biodata Baskara Putra Alias Hindia, Penyanyi yang Dituding Sebarkan Satanisme

JAKARTA - Biodata Baskara Putra mendadak jadi sorotan publik setelah ditolak tampil dalam Festival Ruang Bermusik 2025 yang berlangsung di Tasikmalaya pada 19-20 Juli 2025.

Pemilik nama lengkap Daniel Baskara Putra itu merupakan lulusan Universitas Indonesia (UI) Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP). Baskara merupakan lulusan Ilmu Komunikasi di fakultas tersebut. Dia bahkan sempat diundang untuk menjadi dosen tamu di kampusnya.

Perjalanan Karier Baskara

Sepanjang karier bermusiknya, Baskara memiliki beberapa tiga proyek musik yang digandrungi generasi muda yakni Hindia, Feast, dan Lomba Sihir. Awalnya, Baskara bersama empat rekannya membentuk grup band alternatif rock, Feast, pada 2012.

Nama Feast melejit setelah mereka merilis lagu berjudul Peradaban yang memuat lirik kritik sosial terhadap penguasa.

Setelah sukses bersama Feast, Baskara kemudian melebarkan sayapnya di industri sebagai brand manager dari Double Deer Records. Tak cuma itu, dia kemudian mendirikan perusahaan dengan label rekaman Sun Eater Coven.

Pada 2019, Baskara Putra debut menjadi solois dengan menggunakan nama panggung Hindia. Proyek solonya ini kemudian sempat menuai kontroversi. Dia dituding penganut satanis dan illuminati karena mengeluarkan sebuah gimmick di konsernya.

Tuduhan itu berlanjut pada Juli 2025 ini ketika Baskara diundang untuk manggung di Festival Ruang Bermusik 2025 yang berlangsung di Kota Tasikmalaya.

Acara itu mendadak viral karena adanya protes keras soal penampilan Hindia, .Feast, hingga Lomba Sihir dari organisasi masyarakat (ormas) Islam setempat.

Mereka mempersoalkan kehadiran grup musik tersebut dengan menuding memiliki keterkaitan dengan simbol dan ajaran satanisme.

Pihak penyelenggara konser sendiri telah mengonfirmasi pembatalan konser Hindia, .Feast, dan Lomba Sihir dalam konser ini.

Proyek musik Baskara Putra pun dengan berat hati pamit undur diri dari jajaran line up yang ada. Hal ini diumumkan penyelenggara acara melalui akun Instagram resminya pada Rabu (16/7/2025).

"Dengan berat hati kami sampaikan Hindia, Lomba Sihir, dan Feast, tidak dapat tampil di Ruang Bermusik 2025," tulis pernyataan panitia seperti dikutip dari akun @ruang_bermusik.