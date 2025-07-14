Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Isu Satanic, Baskara Putra dan Bandnya Batal Tampil di Festival Tasikmalaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |14:02 WIB
Isu Satanic, Baskara Putra dan Bandnya Batal Tampil di Festival Tasikmalaya
Isu Satanic, Baskara Putra dan Bandnya Batal Tampil di Festival Tasikmalaya (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Baskara Putra dan bandnya yang mencakup Hindia, Feast, dan Lomba Sihir dipastikan batal tampil dalam festival Ruang Bermusik 2025 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembatalan ini menyusul penolakan keras dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam setempat.

Festival yang semula dijadwalkan digelar pada 19–20 Juli 2025 di Lapangan Udara Wiriadinata, Tasikmalaya, langsung menuai polemik setelah beberapa ormas melayangkan protes terhadap kehadiran grup musik yang dinaungi Baskara Putra.

Para penolak menilai bahwa Hindia dan proyek musik lainnya dianggap membawa simbol dan narasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat. Bahkan, mereka menuding penampilan Baskara Putra mengandung unsur satanic.

Baskara Putra (Hindia)
Isu Satanic, Baskara Putra dan Bandnya Batal Tampil di Festival Tasikmalaya (Foto: ist)

Dalam unggahan lain yang beredar di media sosial, tampak seorang perwakilan ormas menyampaikan penolakannya secara langsung di hadapan panitia penyelenggara dan aparat keamanan.

