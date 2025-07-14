Saatnya Anak Indonesia Dukung Jagoannya di Amazing Kids Favorit Awards 2025

Saatnya Anak Indonesia Dukung Jagoannya di Amazing Kids Favorit Awards 2025 (Foto: GTV)

JAKARTA – Setelah sukses besar pada tahun 2023 dan 2024, GTV kembali menghadirkan ajang penghargaan bergengsi untuk anak-anak Indonesia: Amazing Kids Favorit Awards 2025! Tahun ini, panggung megah bertema “Dunia Salju” siap menyulap malam puncak menjadi perayaan musim dingin yang penuh kejutan dan keseruan.



Sebagai ajang penghargaan yang 100% ditentukan oleh suara anak-anak Indonesia, Amazing Kids Favorit Awards menjadi wadah untuk mereka memberikan apresiasi kepada tokoh, selebriti, hingga idola digital favorit yang paling mereka sukai.



Daftar lengkap nominator di Amazing Kids Favorit Awards 2025



1. Kategori Penyanyi atau Grup Musik Indonesia Favorit

JKT48

Lyodra

Nadin Amizah

Tulus



2. Kategori Aktor Indonesia Favorit

Angga Yunanda

Iqbaal Ramadhan

Reza Rahadian

Vino G. Bastian



3. Kategori Aktris Indonesia Favorit

Freya JKT48

Luna Maya

Syifa Hadju

Zee JKT48 (Zee Asadel)



4. Kategori Social Media Icon Indonesia Favorit

Fuji An

Irfan Hakim

Raffi Ahmad & Nagita Slavina

Willie Salim



5. Kategori Serial Animasi TV Favorit

Cocomelon

Entong

SpongeBob SquarePants

Upin & Ipin



Cara Ikut Voting di Amazing Kids Favorit Awards 2025