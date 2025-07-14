JAKARTA – Setelah sukses besar pada tahun 2023 dan 2024, GTV kembali menghadirkan ajang penghargaan bergengsi untuk anak-anak Indonesia: Amazing Kids Favorit Awards 2025! Tahun ini, panggung megah bertema “Dunia Salju” siap menyulap malam puncak menjadi perayaan musim dingin yang penuh kejutan dan keseruan.
Sebagai ajang penghargaan yang 100% ditentukan oleh suara anak-anak Indonesia, Amazing Kids Favorit Awards menjadi wadah untuk mereka memberikan apresiasi kepada tokoh, selebriti, hingga idola digital favorit yang paling mereka sukai.
1. Kategori Penyanyi atau Grup Musik Indonesia Favorit
2. Kategori Aktor Indonesia Favorit
3. Kategori Aktris Indonesia Favorit
4. Kategori Social Media Icon Indonesia Favorit
5. Kategori Serial Animasi TV Favorit