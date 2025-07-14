Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saatnya Anak Indonesia Dukung Jagoannya di Amazing Kids Favorit Awards 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |23:03 WIB
Saatnya Anak Indonesia Dukung Jagoannya di Amazing Kids Favorit Awards 2025
Saatnya Anak Indonesia Dukung Jagoannya di Amazing Kids Favorit Awards 2025 (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA – Setelah sukses besar pada tahun 2023 dan 2024, GTV kembali menghadirkan ajang penghargaan bergengsi untuk anak-anak Indonesia: Amazing Kids Favorit Awards 2025! Tahun ini, panggung megah bertema “Dunia Salju” siap menyulap malam puncak menjadi perayaan musim dingin yang penuh kejutan dan keseruan.


Sebagai ajang penghargaan yang 100% ditentukan oleh suara anak-anak Indonesia, Amazing Kids Favorit Awards menjadi wadah untuk mereka memberikan apresiasi kepada tokoh, selebriti, hingga idola digital favorit yang paling mereka sukai.


Daftar lengkap nominator di Amazing Kids Favorit Awards 2025


1. Kategori Penyanyi atau Grup Musik Indonesia Favorit

  • JKT48
  • Lyodra
  • Nadin Amizah
  • Tulus


2. Kategori Aktor Indonesia Favorit

  • Angga Yunanda
  • Iqbaal Ramadhan
  • Reza Rahadian
  • Vino G. Bastian


3. Kategori Aktris Indonesia Favorit

  • Freya JKT48
  • Luna Maya
  • Syifa Hadju
  • Zee JKT48 (Zee Asadel)


4. Kategori Social Media Icon Indonesia Favorit

  • Fuji An
  • Irfan Hakim
  • Raffi Ahmad & Nagita Slavina
  • Willie Salim


5. Kategori Serial Animasi TV Favorit

  • Cocomelon
  • Entong
  • SpongeBob SquarePants
  • Upin & Ipin


Cara Ikut Voting di Amazing Kids Favorit Awards 2025

Halaman:
1 2
