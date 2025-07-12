Obrolan Seputar Selebriti: Tayangan Infotainment Paling Update di Pagi Hari, Ekslusif di GTV!

Mulai 14 Juli 2025, GTV kembali menghadirkan program infotainment andalannya: Obrolan Seputar Selebriti, tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 08.30 WIB! Siap-siap jadi yang paling tahu tentang dunia selebriti, dengan informasi paling update, paling lengkap, dan pastinya paling hot!

Program ini akan merangkum berbagai fenomena viral, fenomena terpanas, dan berita-berita seputar dunia hiburan yang lagi rame banget diperbincangkan di media sosial maupun dunia nyata. Dari kabar pernikahan seleb, drama terbaru, sampai update kehidupan para idolamu, semua dikupas tuntas di sini!

Yang bikin makin seru? Host terbaru Natascha Germania dan Robby Purba yang siap membawa nuansa fresh dengan gaya obrolan seru, santai, dan penuh kejutan! Pokoknya, Obrolan Seputar Selebriti bukan cuma tayangan infotainment biasa, tapi ini adalah sumber informasi selebriti terupdate yang wajib kamu tonton!

Jangan sampai kelewatan! Pastikan kamu dan keluarga sudah mengakses siaran digital GTV dengan lancar. Kalau siaran tv mu masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box atau atur posisi antena. Masih bermasalah? Hubungi langsung Layanan Solusi TV Digital GTV via WhatsApp di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB).

