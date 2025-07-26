Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kuliner Nusantara, Masak dan Berkarya di Alam Terbuka

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:30 WIB
JAKARTA - Siap-siap terpukau dengan aksi anak-anak jago masak di alam terbuka! Kuliner Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.30 WIB di GTV, cocok untuk kamu dan keluarga yang ingin menyaksikan tayangan seru, inspiratif, sekaligus menggugah selera.

Di program ini, anak-anak tidak hanya belajar memasak, tetapi juga memasak bersama menggunakan resep warisan keluarga, meracik sambal khas, hingga mengolah masakan di tungku tradisional dengan bahan-bahan lokal yang mudah ditemukan.

Menu-menu yang disajikan dijamin bikin ngiler dan pastinya otentik! Program ini tidak hanya memanjakan mata dan perut, tetapi juga menambah wawasan tentang kekayaan kuliner Indonesia yang luar biasa.

Uniknya lagi, Kuliner Nusantara mengajarkan nilai-nilai penting kepada anak-anak seperti kerja sama, gotong royong, dan cinta lingkungan. Bahkan di beberapa episode, mereka juga berkreasi membuat mainan atau barang unik dari bahan-bahan sekitar. Seru dan kreatif, kan?

Jadi, jangan lupa nonton Kuliner Nusantara setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.30 WIB di GTV. Bisa juga streaming di RCTI+ kalau kamu lagi di luar rumah.

Halaman:
1 2
