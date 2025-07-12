“Dahsyatnya Weekend” Tampil dengan Wajah Baru: Kombinasi Talkshow, Musik, dan Game Seru di Hari Minggu!

Program ikonik Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format yang benar-benar segar dan penuh kejutan. Tak hanya menyuguhkan aksi panggung musik dan variety games seperti biasanya, kini acara ini bertransformasi menjadi tayangan talkshow dan hiburan yang dikemas lebih dinamis, lucu, dan tentunya super menghibur.

Untuk memandu segmen terbaru ini, RCTI menghadirkan dua nama yang selalu berhasil mencuri perhatian public Melaney Ricardo dan Aldi Taher. Duet ini akan membawakan obrolan seru yang menggabungkan sisi informatif, inspiratif, dan tentu saja jenaka ala mereka. Mulai dari isu sosial terkini, gosip hangat dunia hiburan, hingga cerita personal para selebriti akan dikupas tuntas dalam gaya khas mereka yang blak-blakan dan absurd, tapi tetap relatable.

Di episode kali ini, panggung Dahsyatnya Weekend akan kedatangan tamu spesial, yaitu Sarwendah, Betrand Putra Onsu dan Aqila Zhavira. Kini mereka tengah jadi sorotan media dan publik, dan akan berbagi cerita eksklusif seputar keluarga, karier, dan sisi lain kehidupan yang jarang terungkap di depan kamera. Dijamin bakal banyak momen hangat, haru, sekaligus menghibur yang akan tersaji.

Selain talkshow, segmen musik tetap jadi bagian utama acara. Minggu ini Dahsyatnya Weekend kehadiran penyanyi jebolan Indonesian Idol yaitu Rara Sudirman, yang akan memberikan penampilan musiknya yang manis dan siap mengguncang panggung Dahsyat dengan lagu-lagu hits yang bikin suasana weekend makin hidup. Tak ketinggalan top chart tangga musik di Indonesia Akan hadir untuk pemirsa penikmat musik di Indonesia.

Tidak hanya itu, mereka juga akan ditemani oleh “sahabat baru” yang masih menjadi misteri akan menambak keseruan Dahsyatnya Weekend. Siapakah dia? Yang pasti, kehadirannya akan menambah kekocakan dan dinamika acara yang bikin kamu nggak mau ketinggalan satu menit pun.