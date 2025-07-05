Seru-seruan Bareng ARrC dan Leslar Family di Dahsyatnya Weekend RCTI

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan segudang kejutan. Dikemas dalam tampilan lebih modern dan seru, panggung musik ini siap menyapa pemirsa setia dengan format baru yang lebih atraktif.

Minggu ini, Dahsyatnya Weekend akan diisi oleh boy group asal Korea Selatan, ARrC. Tampil juga Sezairi, penyanyi asal Singapura yang akan tampil membawakan lagu hitsnya berjudul It's You.

Tak hanya itu, Dahsyatnya Weekend minggu ini juga akan menghadirkan Leslar Family. Kali ini, Rizky Billar akan membawa Lesti Kejora dan sang putra. Lesti akan memamerkan kemampuan vokalnya dengan tingkah menggemaskan Abang L.

Program musik ini akan dipandu para host favorit, dari Aldi Taher, Melaney Ricardo, Rizky Billar, dan Claudia Andhara. Jadi jangan lewatkan keseruan Dahsyatnya Weekend di RCTI, pada Minggu, 6 Juli 2025, pukul 09.30 WIB.

Untuk kenyamanan menonton, gunakan STB/TV digital, antena, kabel, dan koneksi yang berfungsi dengan baik. Jika terjadi gangguan sinyal, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital lewat chat WhatsApp di nomor 08569003900.

Berbagai informasi terupdate terkait program-program RCTI, bisa Anda ikuti di akun Instagram @officialRCTI.

