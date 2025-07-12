Advertisement
Sinopsis Layar Drama Indonesia 'Tebaran Hati' Eps 55: Pilihan Terbaik untuk Ariana

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |17:16 WIB
Begitu berhasil menemui Oscar, Dito dan Kei justru diadu domba. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, Dito dan Kei memutuskan kembali ke rumah sakit untuk menjaga Ariana yang masih belum sadar. Namun, Dito tiba-tiba dapat sebuah pesan yang berisi perintah pergi ke sebuah warteg. Dito terpaksa menuruti perintah itu karena pesan tersebut berisi foto Ariana di ruang perawatan.

Di rumah sakit, suasana keluarga Prawira semakin membaik. Ladya dan Indar mengobrol ringan tentang pilihan suami untuk Ariana. Ladya memilih Kei karena cinta mereka tulus, sedangkan Indar ternyata memilih Dito karena sikapnya yang selalu bersedia melindungi keluarga Prawira. Begitu ditanya, Armand malah tidak mau memilih.

Di warteg, Dito diserbu komplotan preman yang berpura-pura jadi pelayan dan pengunjung warteg. Komplotan preman mengira Dito sudah terjebak, tetapi rupanya Dito lebih dulu sudah menyiapkan rencana. Tak lama polisi datang menggerebek warteg dan menangkap komplotan preman. Dito yang teringat ancaman foto Ariana di ruang rawat inap berencana langsung pergi di rumah sakit. Namun, di mobil Dito sudah ada oknum preman yang hendak mencekik Dito menggunakan kabel tis.

Apakah Dito dapat melawan preman tersebut? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

