Rachel Patricia Kembali sebagai Sasa di Arab Maklum 3, Kini Punya Partner Baru yang Seru

JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan musim ketiga dari series komedi favorit Arab Maklum dengan judul Girl From Dubai. Salah satu karakter yang terus hadir sejak musim pertama adalah Sasa, yang diperankan oleh aktris muda Rachel Patricia.

Dalam series Arab Maklum 3, Rachel membawa nuansa segar sekaligus kejutan baru lewat karakter Sasa yang tetap setia dengan kepribadiannya yang lugu dan menggemaskan.

“Sebetulnya karakter Sasa dari season 1 sampai 3, sama aja,” ujar Rachel Patricia dalam Press

Conference Arab Maklum 3: Girl From Dubai.

“Tapi yang bikin senang di season 3, Sasa akhirnya punya teman, Aunty May.” lanjutnya.

Hadirnya karakter Aunty May dalam musim ketiga membuat dinamika Sasa semakin menarik. Jika sebelumnya Sasa sering kali terlihat sendiri dengan tingkah polosnya yang kerap

mengundang tawa, kini kehadiran Aunty May menjadi pasangan komedi yang tak kalah kocak.

Interaksi keduanya membawa warna baru dalam cerita Arab Maklum 3. Rachel juga menambahkan bahwa musim terbaru ini menghadirkan pengalaman yang sangat berkesan baginya sebagai aktris.