Episode 6 Arab Maklum Season 3: Girl From Dubai, Maysarah Dituduh Simpanan!

JAKARTA – Kegalauan dan salah paham kembali jadi bumbu utama dalam kelanjutan kisah Arab Maklum Season 3: Girl From Dubai! Streaming kelucuannya dengan klik di sini.

Di episode keenam ini, kekonyolan makin tak terbendung saat sejumlah paket misterius, termasuk sebuah kunci kamar hotel mendarat di kantor. Bukan cuma bikin geger, tapi juga jadi pemicu spekulasi liar yang bikin kita geleng-geleng kepala sambil ngakak.

Aseng dan Burhan, yang selalu siap dengan teori konspirasi versi mereka sendiri, langsung bereaksi berlebihan. Tanpa pikir panjang, mereka menuduh Maysarah sebagai simpanan dari pria bernama Bambang Suryo Kusumo, hanya karena nama pengirim yang tertera di paket.

Tuduhan ini bikin suasana kantor makin panas sekaligus absurd. Di sisi lain, konflik rumah tangga Umi dan Aba Mahmud juga ikut memuncak. Umi, yang sudah lama curiga terhadap kedekatan Maysarah dan Bambang Suryo, mulai merasa tidak tenang.

Sementara Aba mencoba menengahi, ketegangan justru merembet ke berbagai arah. Namun, semua teori dan drama itu runtuh dalam sekejap saat sosok Bambang Suryo akhirnya datang ke kantor.

Bukannya tampil garang atau penuh wibawa seperti yang dibayangkan, pria ini justru menunjukkan sisi yang sangat berbeda, lebih gemulai dan lembut ketika berinteraksi dengan Maysarah.

