Yeri Red Velvet Debut Layar Lebar Lewat Film Horor The Ghost Game

SEOUL - Yeri Red Velvet akhirnya memulai debut akting di layar lebar lewat film horor remaja berjudul The Ghost Game. Dia berperan sebagai Ja Young dalam film arahan Son Dong Wan tersebut.

Dalam still cuts yang dirilis tim produksi film tersebut, Ja Young memasang wajah tegang namun tetap berusaha memberanikan diri di tengah kondisi yang mengerikan.

Mengutip Allkpop, Kamis (10/7/2025), The Ghost Game berkisah tentang Ja Young, siswa SMA Gyesang yang dikenal misterius. Suatu hari, dia dan teman-temannya melakukan ritual perdukunan untuk direkam.

Tujuan mereka melakukan ritual itu dan merekamnya untuk mengikuti sebuah kompetisi. Film The Ghost Game tayang perdana di Bucheon International Fantastic Film Festival, pada 5 Juli 2025.

Film perdana Yeri Red Velvet itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 6 Agustus mendatang.*

(SIS)