JAKARTA – Yeri Red Velvet kembali ke dunia akting dengan membintangi drama baru tvN, Cheongdam International High School. Kini, para penikmat drama Korea bisa menikmati drama ini lewat Vision+.

Dalam drama tersebut, Yeri berperan sebagai Baek Je Na, anak orang kaya sekaligus siswa yang cukup berpengaruh di SMA Internasional Cheongdam. Sekolah bergengsi tersebut, sebagian besar diisi oleh anak-anak orang kaya.

Hingga suatu hari, sekolah itu dihebohkan dengan kasus pembunuhan di mana Baek Je Na menjadi tersangka utama dan Kim Hye In (Lee Eun Saem) sebagai saksi mata. Untuk uang tutup mulut, Hye In yang berasal dari keluarga miskin itu berkesempatan masuk SMA Cheongdam.

Dari sinilah kemudian persaingan Baek Je Na dan Kim Hye In dimulai. Akankah Hye In berhasil mengungkap siapa Je Na sebenarnya? Lalu bagaimana kaitan Je Na dengan kasus pembunuhan tersebut?

Selain Yeri Red Velvet dan Lee Eun Saem, drama Cheongdam International High School juga dibintangi Lee Jong Hyuk (Seo Do Eon), Yoo Jung Hoo (Lee So Mang), Han Da Sol (Oh Shi Eun), dan Park Shi Woo (Min Yul Hee).

Drama Cheongdam International High School bisa ditonton melalui Vision+ di channel tvN, setiap Rabu, pukul 19.00 WIB. Untuk menonton konten menarik lainnya, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium dengan ragam original series.

Anda juga bisa menikmati berbagai genre Video on Demand serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Sementara paket Vision+ Premium with Sports menawarkan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id. Informasi lebih lanjut terkait Vision+ dapat mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, happiness, anytime, anywhere.*

