Musik dan Pantai: Music Zone di Ancol Siap Jadi Titik Kumpul Anak Muda

Global Radio dan V Radio kembali menggelar acara musik bertajuk Music Zone, salah satu event musik yang sukses menjadi trendsetter anak muda sejak beberapa tahun terakhir.

Kembali dengan suasana berbeda, menyuguhan suasana pantai yang meriah dan penuh energi, Music Zone kali ini akan diselenggarakan di Ancol Lagoon, Jakarta pada hari Jumat, 11 Juli 2025.

Akan dimeriahkan oleh musisi-musisi muda berbakat seperti Romaria, Tsaqib, Chintya Gabriella, dan Ruth Gracia, mulai dari jam 18.00 sampai jam 20.30.

Mengusung konsep acara musik terbuka di pinggir pantai, Music Zone akan memberikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih dekat, hangat, dan penuh semangat.

Dipandu oleh Laras Tahira (penyiar Global Radio) dan Kris Putra (penyiar V Radio), Music Zone menjadi bukti komitmen Global Radio dan V Radio yang merupakan bagian dari MNC Radio Networks untuk terus mendekatkan musik ke pendengar dengan cara yang menyenangkan.

Acara musik ini terbuka untuk umum dan menjadi bagian dari hiburan akhir pekan yang dapat dinikmati oleh seluruh anak muda dengan hanya membeli tiket masuk ke kawasan Ancol. Tiket dapat dibeli melalui situs resmi di: www.ancol.com/tiket

Untuk informasi selengkapnya bisa didapatkan melalui instagram @884gobalradio dan @vradiofm, atau bisa melalui siaran di 88,4 Global Radio dan 106,6 V Radio.



(kha)