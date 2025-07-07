Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Padukan Musik dan Budaya, Menbud Fadli Zon Apresiasi Prambanan Jazz Festival 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:34 WIB
Padukan Musik dan Budaya, Menbud Fadli Zon Apresiasi Prambanan Jazz Festival 2025
Prambanan Jazz Festival 2025 digelar di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

YOGYAKARTA - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Prambanan Jazz Festival 2025 yang berlangsung di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta.

Hadir pada hari kedua pelaksanaan festival (5/7), Menbud menegaskan bahwa Prambanan Jazz bukan sekadar ajang musik, melainkan medium strategis dalam memperkuat diplomasi budaya Indonesia.

“Prambanan Jazz Festival bukti bahwa musik adalah bahasa yang universal. Dengan memadukan lanskap warisan dunia seperti Candi Prambanan dengan kehadiran musisi dari berbagai negara, kita tidak hanya menampilkan pertunjukan, tetapi juga menyampaikan narasi kekuatan budaya Indonesia," ucapnya.

Mengangkat tema "Sebelas Selaras", festival yang telah memasuki tahun ke-11 ini mengusung semangat harmoni antara musik, alam, dan budaya. Diselenggarakan selama tiga hari, pada 4–6 Juli 2025, festival ini menyatukan beragam ekspresi seni dalam satu ruang yang sarat makna historis dan kultural.

“Kementerian Kebudayaan mendorong agar setiap festival, termasuk Prambanan Jazz Festival, tidak kehilangan akar budayanya. Keterlibatan seniman-seniman lokal dan pemanfaatan situs-situs warisan budaya seperti Candi Prambanan, hingga kolaborasi lintas generasi menjadi penting dalam memperkuat identitas bangsa,” kata Menbud Fadli.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/11/3175334//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-tLJO_large.JPG
Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Dimulai, Siapakah yang Akan Menjadi Top 10?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/11/3175270//pnm_harumkan_inacraft_2025_dengan_wangi_kopi_sembalun-2Hyx_large.jpeg
PNM Harumkan Inacraft 2025 dengan Wangi Kopi Sembalun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175259//membeli_tiket_bus-W0Vx_large.jpg
Ini 5 Tips Memilih Tiket Bus yang Aman dan Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/1/3175212//menteri_kebudayaan_ri-ehsB_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Hadiri Kuliah Umum di Timor-Leste, Perkuat Hubungan lewat Diplomasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175134//mitsubishi_destinator_tarik_perhatian_pengunjung_giias_semarang_2025-7zI5_large.jpg
Mitsubishi Destinator Tarik Perhatian Pengunjung GIIAS Semarang 2025, Sukses Lampaui Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175122//alfamidi_family_day_fun_walk-OuAX_large.jpeg
Keseruan Alfamidi Family Day Fun Walk 2025, Jalan Sehat Sambil Pilah Sampah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement