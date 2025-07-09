FUR hingga Lyodra Bakal Meriahkan The Sounds Project 8

JAKARTA - Festival musik The Sounds Project (TSP) kembali digelar di Econvention & Ecopark Ancol, Jakarta, pada 8-10 Agustus 2025. Pada edisi ke-8 ini, TSP mengusung tema ‘From Music to Infinity’.

“Lewat tema ini, kami berharap TSP bisa dirasakan oleh lebih banyak orang,” ungkap Gerhana Banyu Biru, Founder The Sounds Project di Kemang, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2025.

Gerhana mengaku bersyukur, TSP yang awalnya ajang ditonton anak-anak kampus, kini bisa menghadirkan lima panggung dan diisi musisi dalam dan luar negeri.

“Dari hanya perhelatan 2-3 hari dan hanya dihadiri 5.000 sampai 100 ribu penonton kini TSP tumbuh menjadi panggung yang lebih besar,” kata Gerhana menambahkan.

Menariknya, TSP 8 akan melibatkan lebih dari 110 musisi lokal dan internasional. Mereka bakal tampil di enam panggung megah: The Sounds Project Stage, Musicverse Stage, MG Stage, Garden Stage, TSP&Co Stage, dan Joged Stage.