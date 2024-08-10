Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Guncang The Sounds Project 2024, Neck Deep Gaungkan Dukungan untuk Palestine

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |11:20 WIB
Guncang The Sounds Project 2024, Neck Deep Gaungkan Dukungan untuk Palestine
Guncang The Sounds Project, Neck Depp Gaungkan Dukungan untuk Palestina. (Foto: Okezone/Dimas)
A
A
A

JAKARTA - The Sounds Project kembali digelar untuk ketujuh kalinya di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta Utara, pada 9-11 Agustus 2024. Tahun ini, festival musik ini memboyong lebih dari 100 musisi lokal dan internasional sebagai line-up.

Hari pertama The Sounds Project 2024, penonton dimanjakan dengan penampilan ciamik band Maliq & D’Essentials, Efek Rumah Kaca x Barasuara, Juicy Luicy, JKT48, hingga Hindia.

The Sounds Project 2024. (Foto: Okezone/Dimas)
The Sounds Project 2024. (Foto: Okezone/Dimas)

Festival musik tersebut bertambah panas jelang penampilan D’Masiv dan Neck Deep, pada pukul 20.00 WIB. Rian Ekky Pradipta cs mampu mencuri perhatian penonton yang memenuhi panggung Musicverse.

Sederet lagu hits mereka pun diperdengarkan, dari Merindukanmu, Cinta Sampai di Sini, hingga Jangan Menyerah. Rian sang vokalis membuat penggemarnya hanyut semakin dalam saat menyanyikan lagu Cinta ini Membunuhku.

“Pakai emosi,” teriak Rian dari atas panggung saat meminta penonton menyanyikan reffrain lagu tersebut. Penampilan D’Masiv ditutup dengan sangat manis lewat lagu Diam Tanpa Kata.

Bergeser ke panggung selanjutnya, giliran Ali yang mengajak penonton bergoyang lewat irama funk yang terdengar sangat catchy. Setidaknya, lebih dari lima lagu dibawakan oleh band yang digawangi Arswandaru, John Paul Patton, dan Absar Lebeh tersebut. 

D'Masiv di The Sounds Project 2024. (Foto: Okezone/Dimas)
D'Masiv di The Sounds Project 2024. (Foto: Okezone/Dimas)

Ali menutup penampilan mereka di The Sounds Project dengan menyanyikan lagu Ya Shaams. Lagu tersebut, membuat suasana Ecovention & Ecopark Ancol terasa begitu syahdu.

Penonton kemudian menyesaki area panggung utama di mana Neck Depp, band pop-punk asal Inggris akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Ben Barlow cs kemudian mulai menyanyikan Dumbstruck Dumbf**k, Sort Yorself Out, dan Motion Sickness

 

