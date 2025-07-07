Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Bikin Konten Fitnah, Ustadz Derry: Netizen Makin Simpati ke Maia Estianty

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |13:09 WIB
JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman ikut menanggapi aksi Ahmad Dhani yang belakangan ramai disorot usai mengunggah kompilasi video soal Maia Estianty di kanal YouTube miliknya. Menurut Derry, langkah Dhani kali ini memang sudah dipikirkan matang, tapi tetap bisa menimbulkan dampak negatif.

Derry menyebut, konten tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi pendiri Dewa 19 itu.

"Semua yang beliau lakukan itu sudah dipertimbangkan, apa maksudnya, manfaat dan mudaratnya. Aku juga sudah mengingatkan untuk efeknya nanti. Justru netizen malah semakin membully, bahkan konten-konten Mas Dhani membuat simpati orang bertambah ke Bunda Maia kan," ujar Derry Sulaiman dalam kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (7/7/2025).

Riwayat Pendidikan Ahmad Dhani, Ternyata Sempat Kuliah Jurusan Hukum
Ahmad Dhani Bikin Konten Fitnah, Ustadz Derry: Netizen Makin Simpati ke Maia Estianty (Foto: Ist)

Sebagai sahabat, Derry mengaku sudah menyarankan agar Dhani berhenti mengunggah konten yang berkaitan dengan konflik masa lalunya bersama Maia Estianty. Ia khawatir kondisi ini malah makin merugikan semua pihak yang terlibat.

"Jadi kalau masukan dari aku, juga dari guru, ada ustadz dari Malang, Ustadz Abdullah, untuk tidak membicarakan ini. Cukuplah disudahi. Cuma Mas Dhani sudah mulai melangkah, dia harus selesaikan misinya dia," ungkapnya.

Derry juga menyadari video yang sempat viral tersebut masih akan berlanjut.

"Saya sudah mendengar juga itu ada part 2-nya, ternyata sudah di-upload ya? Nanti mungkin ada part 3 lagi, nggak tahu. Jadi kita lihat saja nanti ending dari konflik ini. Saya rasa tergantung Mas Dhani dan Bunda Maia juga sepakat untuk tidak bicara lagi di media sosial, biar masalah ini berhenti," ucap Derry.

Mantan musisi metal ini mencoba memahami alasan di balik keputusan Dhani. Ia menduga Dhani ingin membela anak-anaknya dari Mulan Jameela dan menjaga nama baik keluarga.

 

