Cerita Junior Roberts dan Sandrinna Michelle Bintangi Series EDI Ejakulasi Dini di Vision+

JAKARTA – Vision+ kembali membuat gebrakan lewat original series terbarunya berjudul EDI: Ejakulasi Dini. Tayang perdana sejak Jumat (4/7/2025), drama remaja bergenre komedi ini tak hanya menghibur, tapi juga sarat pesan edukatif tentang pubertas dan kehidupan remaja.

Acara peluncuran berlangsung meriah di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, bersamaan dengan konferensi pers dan penayangan perdana dua episode pertama.

Yang menarik, beberapa aktor dan aktris mengaku baru pertama kali bermain di genre drama komedi, termasuk Junior Roberts dan Sandrinna Michelle yang dipercaya memerankan karakter utama.

Junior Roberts didapuk sebagai Edi, remaja 18 tahun yang tengah berjuang memahami fase pubertas yang penuh gejolak. Ia mengakui karakter ini menjadi tantangan besar, apalagi ini merupakan debutnya di dunia komedi.

“Awalnya cukup sulit, karena ini pertama kalinya aku main komedi,” ujar Junior, Jumat (4/7/2025).

Beruntung, Junior merasa sangat terbantu dengan arahan dari sutradara Sukhdev Singh yang dikenal sangat total dalam menyutradarai.

“Pak Sukhdev itu bener-bener membimbing kita dengan detail, gimana caranya bisa dapetin karakter ini dengan tepat,” lanjutnya.

Junior juga mengungkap tantangan seru lainnya saat beradu akting dengan Fajar Sadboy yang memerankan Samson, sahabat kocaknya. “Yang susah tuh nahan ketawa kalau udah satu frame sama Fajar,” katanya sambil tertawa.

Sementara itu, Sandrinna Michelle tampil sebagai Nataya, siswi baru dari Amerika. Ia mengaku sangat menikmati perannya, terutama karena banyak pengalaman baru yang ia dapat selama syuting.

“Ada satu scene yang aku belum pernah lakuin, dan itu ada di trailernya. Pengalaman baru banget buat aku,” ucap Sandrinna antusias.

Kedekatannya dengan Junior pun membuat proses akting terasa natural. “Shooting bareng Junior ya asik-asik aja, karena udah saling kenal lama. Aku juga seneng bisa jadi Nataya dan eksplor hal-hal yang belum pernah aku lakuin,” tambahnya.

Fajar Sadboy yang memerankan Samson menambahkan pentingnya membangun chemistry sebelum adegan diambil. “Sebelum take kita pasti ngobrol dulu, biar dapet feel-nya,” ujarnya.

Naomi Zaskia juga ikut meramaikan cerita sebagai Bu Julia, guru yang diam-diam disukai Edi. Ia mengaku tertarik karena naskahnya yang unik dan menghibur. “Ceritanya lucu banget dan fresh,” singkatnya.

EDI: Ejakulasi Dini menyoroti kisah Edi yang menghadapi masa pubertas dengan segala drama khas remaja: jatuh cinta pada guru, hubungan yang rumit dengan keluarga, hingga petualangan kocak bersama sahabat.