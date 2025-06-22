Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 69: Alya Sembunyikan Rahasia Kehamilan Palsu

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan memuncak saat Devan semakin gusar melihat kedekatan antara Alya dan Cakra. Di sisi lain, Cakra juga merasa kesal karena menilai Devan tak cukup sigap sebagai suami, apalagi dalam kondisi Alya yang disebut sedang hamil.

Situasi makin pelik saat seorang klien mereka terkejut mendengar kabar kehamilan Alya. Devan pun panik ketika melihat kondisi Alya yang mendadak lemas, dan langsung membawanya ke klinik. Dokter menyatakan tekanan darah Alya sangat rendah dan menyarankan agar ia segera dirujuk ke rumah sakit karena dikhawatirkan akan membahayakan janinnya.

Namun, rujukan itu justru membuat Devan kebingungan. Ia takut kebohongan mereka terbongkar. Devan dan Alya sebenarnya hanya memalsukan kabar kehamilan demi membuat Cakra menjauh. Kini, Devan berada di posisi serba salah—menjaga rahasia atau mempertaruhkan keselamatan Alya.

Sementara itu, Wildan tengah menjalankan rencananya. Ia menemui petugas CCTV yang memiliki bukti penting. Setelah bertemu, Wildan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghabisi petugas itu dan buru-buru meninggalkan lokasi. Namun tak disangka, sang petugas berhasil kabur.

Petugas tersebut kemudian menuju kantor Baldy, tempat Devan bekerja. Karena Devan belum ada di kantor, ia memutuskan menyusul ke lokasi Devan. Tanpa disadarinya, ia terus diikuti orang suruhan Wildan yang bertekad melenyapkannya.