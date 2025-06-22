Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 69: Alya Sembunyikan Rahasia Kehamilan Palsu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |20:02 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 69: Alya Sembunyikan Rahasia Kehamilan Palsu
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 69: Alya Sembunyikan Rahasia Kehamilan Palsu (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan memuncak saat Devan semakin gusar melihat kedekatan antara Alya dan Cakra. Di sisi lain, Cakra juga merasa kesal karena menilai Devan tak cukup sigap sebagai suami, apalagi dalam kondisi Alya yang disebut sedang hamil.

Situasi makin pelik saat seorang klien mereka terkejut mendengar kabar kehamilan Alya. Devan pun panik ketika melihat kondisi Alya yang mendadak lemas, dan langsung membawanya ke klinik. Dokter menyatakan tekanan darah Alya sangat rendah dan menyarankan agar ia segera dirujuk ke rumah sakit karena dikhawatirkan akan membahayakan janinnya.

Namun, rujukan itu justru membuat Devan kebingungan. Ia takut kebohongan mereka terbongkar. Devan dan Alya sebenarnya hanya memalsukan kabar kehamilan demi membuat Cakra menjauh. Kini, Devan berada di posisi serba salah—menjaga rahasia atau mempertaruhkan keselamatan Alya.

Sementara itu, Wildan tengah menjalankan rencananya. Ia menemui petugas CCTV yang memiliki bukti penting. Setelah bertemu, Wildan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghabisi petugas itu dan buru-buru meninggalkan lokasi. Namun tak disangka, sang petugas berhasil kabur.

Petugas tersebut kemudian menuju kantor Baldy, tempat Devan bekerja. Karena Devan belum ada di kantor, ia memutuskan menyusul ke lokasi Devan. Tanpa disadarinya, ia terus diikuti orang suruhan Wildan yang bertekad melenyapkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement