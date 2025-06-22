Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18: Firasat Buruk, Emil Copot Rio

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |19:01 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18: Firasat Buruk, Emil Copot Rio
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18: Firasat Buruk, Emil Copot Rio (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan mulai terasa ketika Arini merasa curiga dengan perlakuan Rio sebagai pelatih pribadi Langit. Kecurigaan itu muncul setelah Rio memberikan hadiah mahal untuk Langit dan meminta dipanggil Papi Coach.

Arini tidak tinggal diam. Ia segera menceritakan keanehan tersebut kepada Lingga, berharap ada titik terang dari sikap Rio yang terasa janggal. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Emil melihat Langit mengenakan jam tangan baru. Saat ditanya, Langit mengaku kalau jam tersebut merupakan pemberian dari Papi Coach.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 183
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18: Firasat Buruk, Emil Copot Rio (Foto: RCTI)

Mendengar pengakuan itu, Emil langsung merasakan firasat tak enak. Ia mulai menyusun keputusan tegas demi melindungi Langit dan memutuskan untuk mencopot Rio dari perannya sebagai pelatih.

Sementara itu, bayang-bayang misterius kembali menghantui keluarga Mulyono. Kali ini, seseorang terlihat membuntuti Arini yang tengah menjalani sesi pemotretan. Situasi ini makin menguatkan adanya ancaman tersembunyi yang belum terungkap.

Siapakah orang tersebut? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement