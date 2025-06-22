Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 18: Firasat Buruk, Emil Copot Rio

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan mulai terasa ketika Arini merasa curiga dengan perlakuan Rio sebagai pelatih pribadi Langit. Kecurigaan itu muncul setelah Rio memberikan hadiah mahal untuk Langit dan meminta dipanggil Papi Coach.

Arini tidak tinggal diam. Ia segera menceritakan keanehan tersebut kepada Lingga, berharap ada titik terang dari sikap Rio yang terasa janggal. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Emil melihat Langit mengenakan jam tangan baru. Saat ditanya, Langit mengaku kalau jam tersebut merupakan pemberian dari Papi Coach.

Mendengar pengakuan itu, Emil langsung merasakan firasat tak enak. Ia mulai menyusun keputusan tegas demi melindungi Langit dan memutuskan untuk mencopot Rio dari perannya sebagai pelatih.

Sementara itu, bayang-bayang misterius kembali menghantui keluarga Mulyono. Kali ini, seseorang terlihat membuntuti Arini yang tengah menjalani sesi pemotretan. Situasi ini makin menguatkan adanya ancaman tersembunyi yang belum terungkap.

