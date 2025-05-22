DMD Panggung Rezeki MNCTV, Bukti Mimpi Bisa Jadi Nyata

JAKARTA - Program variety show DMD Panggung Rezeki kembali menyuguhkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Tayang setiap Jumat hingga Rabu pukul 21.30 WIB, acara ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka yang ingin mengubah nasib lewat bakat dan kerja keras.

Dalam salah satu episode terbarunya, dua peserta berhasil mencuri perhatian publik berkat kisah hidup yang penuh perjuangan dan ketulusan.

Peserta pertama adalah seorang gadis berusia 17 tahun, masih duduk di bangku sekolah, dan berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh karet. Demi bisa tampil di DMD Panggung Rezeki, mereka mengandalkan bantuan dari warga di kampungnya.

Meski datang dengan segala keterbatasan, semangat dan suara merdunya yang penuh penghayatan sukses memikat hati penonton dan juri. Ia menyampaikan pesan sederhana namun mengena: ingin membantu meringankan beban orang tua dan membanggakan keluarga lewat kemampuan menyanyi.

Momen mengharukan terjadi saat sang ayah turut naik ke atas panggung dan membagikan kisah perjuangan mereka. Suasana pun menjadi penuh haru, tak sedikit penonton dan juri yang menitikkan air mata. Sebagai apresiasi atas bakat dan ketulusan sang gadis, juri menghadiahkan uang tunai sebesar Rp10 juta.

Sementara itu, peserta kedua tampil tak kalah mencolok. Ia datang dengan penampilan baru setelah menjalani makeover total. Di balik penampilan barunya, tersimpan semangat yang tulus. Ia bertekad menggunakan hadiah yang mungkin ia dapatkan untuk memperbaiki gerobak teh dan menambah modal usaha demi membantu keluarganya hidup lebih layak.

Penampilannya yang penuh percaya diri berhasil memikat hati para juri. Ia pun turut mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta untuk mewujudkan impiannya.