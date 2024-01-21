Harapan Mita The Virgin Jika Ganjar Pranowo Terpilih Jadi Presiden di 2024

Harapan Mita The Virgin jika Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden 2024 (Foto: Instagram)

JAKARTA - Cameria Happy Pramita atau yang akrab disapa Mita The Virgin menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bahkan ia memiliki banyak harapan pada Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud jika kelak keduanya terpilih.

Mita The Virgin mengaku ingin agar pasangan tersebut bisa memperhatikan musisi di Indonesia. Bukan hanya sekedar dipanggil ke Istana.

"Dari segi musisi, pengen jangan lupa bapak yang kemarin manggil musisi (ke Istana Negara) aja tapi nggak diperhatiin," ucapnya.

Sahabat Dara The Virgin ini menegaskan bahwa sebagai musisi ia tidak hanya sekedar ingin dipanggil ke Istana Negara untuk menghadiri acara. Tetapi ia juga ingin agar profesinya terus diperhatikan.

Harapan Mita The Virgin jika Ganjar Pranowo terpilih jadi Presiden 2024 (Foto: YouTube)

"Kita nggak pengen dipanggil ke istana sih pak, tapi kebijakannya buat kita ada. Jangan hanya dipanggil sesaat terus kita dilupain," terangnya.

Seperti diketahui, Mita sendiri memiliki alasan mendukung Ganjar-Mahfud. Ia mengaku sangat mengidolakan sosok Mahfud MD sejak lama.

Mita juga mengatakan sudah mengenal sosok Ganjar Pranowo sejak lama. Bahkan saat pemilih Gubernur Jawa Tengah ia ikut berkampanye bersama Ganjar.