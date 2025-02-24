Advertisement
HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Sangat Bahagia Bersama Omara Esteghlal: Air Mata Tak Pernah Menetes Sedikit Pun

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |05:39 WIB
Prilly Latuconsina Sangat Bahagia Bersama Omara Esteghlal: Air Mata Tak Pernah Menetes Sedikit Pun
Prilly Latuconsina Sangat Bahagia Bersama Omara Esteghlal: Air Mata Tak Pernah Menetes Sedikit Pun
JAKARTA - Prilly Latuconsina kini tengah menikmati kebahagiaan dalam hubungannya dengan Omara Esteghlal. Setelah lama mencari sosok yang tepat, Prilly akhirnya menemukan pasangan yang membuatnya merasa benar-benar bahagia.

Menariknya, selama menjalin hubungan dengan Omara, Prilly mengaku tidak pernah sekalipun meneteskan air mata. Ia selalu merasa senang dan antusias setiap kali berbicara tentang kisah asmaranya.

"Bahagia banget, aku selama pacaran sama dia enggak pernah meneteskan air mata sedikit pun," ungkap Prilly saat ditemui di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Prilly Latuconsina Sangat Bahagia Bersama Omara Esteghlal: Air Mata Tak Pernah Menetes Sedikit Pun!
Prilly Latuconsina Sangat Bahagia Bersama Omara Esteghlal: Air Mata Tak Pernah Menetes Sedikit Pun!

Kebahagiaan Prilly semakin lengkap karena Omara selalu mendukungnya dalam segala hal. Menurutnya, ini adalah pengalaman cinta yang benar-benar baru dan berbeda dari sebelumnya.

