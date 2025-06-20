Advertisement
Umi Panik Gara-gara Ini! Intip Episode 4 Arab Maklum Season 3: Girl From Dubai 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |17:10 WIB
Umi Panik Gara-gara Ini! Intip Episode 4 Arab Maklum Season 3: Girl From Dubai 
Arab Maklum
A
A
A

JAKARTA – Kehebohan keluarga Aba Mahmud belum juga mereda! Di episode keempat Arab Maklum Season 3: Girl From Dubai, penonton disuguhi nuansa hangat nan lucu lewat interaksi tiga perempuan yang bikin heboh: Maysarah (Fanny Ghassani), Sasa (Rachel Patricia), dan Cuneng (Halda Rianta). 

Kali ini, Indah mulai mempertanyakan perbedaan mencolok antara karakter Maysarah yang ekspresif dan bebas, dengan sosok Aba yang konservatif, langsung ke Umi. 

Pertanyaan ini memicu diskusi hangat yang sarat dinamika keluarga dan dibumbui komedi khas Arab Maklum. 

Tak hanya soal keluarga, episode ini juga membawa penonton mengikuti perjalanan riset kampus Sasa, Maysarah, dan Indah ke kantor Ahlan Tour. 

Mereka berniat menginterview Burhan, Aseng, dan Aba, yang justru membawa kejadian-kejadian tak terduga nan kocak. 

Halaman:
1 2
