Terlalu Kurus, Nick Carter Bikin Fans Backstreet Boys Khawatir

LAS VEGAS - Penampilan terbaru Nick Carter membuat para penggemarnya khawatir. Pasalnya, dalam foto terbaru yang diunggahnya di Instagram pada 19 Juni 2025, personel Backstreet Boys itu terlihat begitu kurus.

“Berjemur di bawah matahari Vegas sebelum latihan bersama Backstreet Boys hari ini,” ujar penyanyi 45 tahun tersebut seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, pada Jumat (20/6/2025).

Dalam foto itu, Nick Carter yang terlihat begitu kurus sedang bersantai dalam balutan topi abu-abu dan kaus Ford berwarna merah. Melihat foto tersebut, penggemarnya berharap sang penyanyi dalam keadaan baik-baik saja.

Terlalu Kurus, Nick Carter Bikin Fans Backstreet Boys Khawatir. (Foto: Instagram/@nickcarter)

“Maaf banget, tapi bagiku kau terlihat begitu kurus. Aku berharap kau baik-baik saja. Kami sangat mencintaimu,” kata seorang fans. Lainnya mengatakan, “Kau terlihat sangat tidak sehat. Aku harap, kau baik-baik saja.”

Namun beberapa fans meminta warganet untuk tidak berlebihan mengomentari fisik Nick Carter. “Ini kenapa seharusnya beberapa orang dilarang memakai media sosial. Kalian menyebut diri kalian fans? Tolonglah, jangan terlalu kasar” ungkap lainnya.

Nick Carter dan personel Backstreet Boys lainnya diketahui meneken kontrak residensi untuk pertunjukan di Las Vegas. Sejauh ini, mereka sudah 2 bulan berlatih tanpa henti untuk pertunjukan tersebut.

“Itu bukan pertunjukan yang mudah bagi mereka. Jadi tak heran kalau kalian melihat Nick begitu kurus dalam 2 bulan terakhir,” ujar sumber dekat grup tersebut kepada Page Six, pada 19 Juni 2025.