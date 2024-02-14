Mei 2024, Nick Carter Gelar Konser Who I Am di Jakarta

Nick Carter gelar konser di Jakarta, Mei mendatang. (Foto: VEEPS)

JAKARTA - Nick Carter akan menggelar konser 'Who I Am' di Grand Ballroom Pullman Central Park, Jakarta Barat, pada 26 Mei 2024. Ini merupakan lanjutan perjalanan personel Backstreet Boys tersebut setelah tur di Amerika Serikat, Kanada dan Amerika Selatan.

Color Asia Live selaku promotor membocorkan, Nick akan membawakan sederet lagu solo populer miliknya, termasuk single terbarunya yang berjudul Made For Us, Never Break My Heart (Not Again), dan Superman.

Selain itu, Nick Carter dipastikan akan membawakan beberapa tembang hits milik grupnya, Backstreet Boys. David Ananda, Managing Director Color Asia Live menjelaskan alasan pihaknya membawa Nick ke Indonesia.

"Dia adalah member termuda, paling energik, dan ikonik dari Backstreet Boys. Basis penggemar Nick Carter juga cukup besar di Indonesia," ujarnya dikutip dari keterangan pers yang dirilis pada 13 Februari 2024.