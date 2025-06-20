Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Bukie Mansyur Akui Lebih Bijak Usai Perankan Cowok Red Flag di Film Kampung Jabang Mayit

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |15:44 WIB
Bukie Mansyur Akui Lebih Bijak Usai Perankan Cowok Red Flag di Film Kampung Jabang Mayit
Bukie Mansyur
A
A
A

JAKARTA - Bukie Mansyur terlibat dalam film horor Kampung Jabang Mayit Ritual Maut garapan sutradara Wisnu Surya Pratama. Kali ini, Bukie beradu akting dengan aktris cantik Ersya Aurelia. 

Keduanya bahkan memerankan karakter sepasang kekasih. Bukie dipercaya berpersn sebagai Bagas, sementara Ersya menjadi Weda. 

Dalam film ini, mereka memadu kasih hingga menghasilkan anak di luar nikah. Bagas yang dikenal sebagai karakter cowok red flag pun menolak bertanggung jawab hingga akhirnya menyarankan Weda untuk menggugurkan kandungannya. 

Bukie yang dapat peran itu pun mengaku punya tantangan khusus selama proses pendalaman peran. Apalagi, banyak sifat Bagas yang jauh berbeda dengan karakter aslinya.

"Bedanya itu sih kayakanya red flag-nya. Nggak se-red flag itu, yang sempurna kan cuma Tuhan. Dan gue juga bukan fotografer," ucap Bukie Mansyur dikutip dari YouTube Morning Zone, Jumat (20/6/2025). 

Meski demikian, Bukie tetap berusaha maksimal demi mendapat hasil terbaik saat memerankan Bagas. Dia bahkan banyak belajar dari sederet perilaku buruk Bagas untuk kehidupannya di dunia nyata. 

Siapa sangka, dia jadi lebih bijak dalam menilai seseorang, walaupun orang itu melakukan kesalahan fatal. 

"Tapi gue lumayan belajar bahwa seburuk apapun orang itu mereka punya alasannya masing-masing, dan dibenak mereka itu nggak apa-apa. Jadi kayak nggak bisa ngecap orang itu hitam atau putih gitu," bebernya.

"Kalau aku sebagai Weda banyak yang mirip sih sebenarnya, karena kan dia lagi mengalami banyak masalah, bagaimana mencari jalan keluar, menurut aku anak muda juga banyak yang relate dengan Weda," timpal Ersya Aurelia.

 

