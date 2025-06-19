Kisah Ersya Aurelia Nyaris Pindah Dimensi saat Bintangi Film Horor Kampung Jabang Mayit

JAKARTA - Ersya Aurelia menceritakan pengalaman mistis saat membintangi film horor Kampung Jabang Mayit Ritual Maut garapan sutradara Wisnu Surya Pratama. Siapa sangka, dia nyaris pindah ke dimensi lain ketika menjalani salah satu adegan dalam film ini.

Film ini menceritakan kisah Weda (Ersya Aurelia), model ternama di tahun 1990-an yang memadu kasih dengan seorang fotografer bernama Bagas (Bukie Mansyur).

Asmara mereka pun menghasilkan seorang anak di luar nikah. Namun, mereka sepakat untuk menggugurkan bayi tersebut di kampung halaman Bagas bernama Desa Rangkas Punah, dengan bantuan dukun sakti (Atiqah Hasiholan) melalui ritual maut.

"Terinspirasi dari kisah nyata kalau dari kata kang Teguh (penulis), jadi memang dia mungkin terinspirasi sama wanita gitu ya, kehamilan itu sering terjadi di kalangan anak muda," kata Ersya Aurelia selaku pemeran Weda di program Morning Zone Okezone, Kamis (19/6/2025).

"Mungkin dia mau memunculkan perspektif dari kalangan wanita seperti apa ketika dihadapkan masalah itu," tambahnya.

Berbeda dari film lainnya, Ersya menjelaskan Kampung Jabang Mayit Ritual Maut menyuguhkan pengalaman horor terang dengan menjalani proses syuting di siang hari. Teror arwah berwajah hancur pun muncul di waktu-waktu tak terduga.

Ersya juga mengalami kisah mistis saat melakukan adegan tarian kontemporer yang ada dalam ritual maut tersebut.