Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 266

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 266 bercerita tentang dokter Sabrina yang mengabari Biru dan Amira bahwa Vernie mengidap gangguan kepribadian skizofrenia.

Biru dan Amira kemudian menyampaikan diagnosa dokter tersebut kepada Noah. Setelah bertemu Noah, mereka menuju Restoran Purnama di mana Amira menemukan sebuah lukisan.

Menariknya, sudut lukisan itu memiliki inisial sang pelukis. Amira merasa pernah melihat inisial tersebut, namun tak bisa mengingat siapa pemiliknya.

Sementara itu, Elang mendapati Pak Yoyok membicarakan soal obat tidur dan kamar hotel. Saat kembali ke mejanya, Elang melihat ternyata ada Maudy sedang bersama Pak Yoyok.

Apakah Elang akan menolong Maudy dari rencana jahat Pak Yoyok? Lalu bagaimana nasib Vernie setelah didiagnosa mengidap skizofrenia? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.00 WIB.**

(SIS)