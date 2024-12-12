Cerita Dewi Perssik Dipaksa Nikah oleh Oknum PNS Berujung Tindak Asusila

JAKARTA - Dewi Perssik menceritakan pengalamannya diteror seorang oknum PNS yang memaksanya untuk menikah. Awalnya, ajakan itu hanya diungkapkan pria tersebut lewat sepucuk surat.

“Jadi setiap hari, aku selalu dapat surat dari laki-laki. Kebanyakan sih duda ya minta melamar Dewi Perssik,” ujarnya dalam video yang diunggah akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, pada Kamis (12/12/2024).

Sebagian besar pria-pria itu, menyelipkan foto mereka dalam surat tersebut. Namun dari sekian banyak surat itu, ada seorang pria yang terkesan sangat terobsesi padanya hingga melakukan tindak asusila.

“Itu kejadiannya, sebelum aku berangkat umrah. Orang itu datang ke rumahku. Dia keluarkan maaf, manuknya dan dimasukkan ke pagar rumahku. Terus dia teriak-teriak panggil nama aku,” ujarnya.

Dewi Perssik yang ketakutan akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lebak Bulus hingga. Polisi akhirnya mengamankan oknum tersebut. Dari pemeriksaan, diketahui pria itu bekerja sebagai PNS.*

(SIS)