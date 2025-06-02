Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 17

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 17 bercerita tentang Ariana dan Dito yang menyerang Oscar Bagastio terkait pinjol. Namun Oscar berusaha berkelit. Tapi tekanan pertanyaan dari Dito dan Ariana membuatnya terpancing dan akhirnya meninggalkan siaran.

Di rumah, Indar dan Ladya sedang menonton tayangan televisi. Indar bangga dan puas. Setelah siaran berlangsung, Bas menghampiri Ariana untuk berterima kasih atas bantuan pria itu dalam mengungkapkan khusus ayahnya.

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 17. (Foto: MNC Media)

Di sisi luar gedung, Oscar menyampaikan ke Dito dan Ariana bahwa hal ini masih permulaan. Dito tidak takut atas ancaman Oscar. Kei tiba-tiba dapat pesan dari Dewi dalam teleponnya untuk tidak pulang ke Indonesia.

Ariana disambut oleh Indar sepulangnya ke rumah. Mereka saling berpelukan. Saat sedang salat, Armand merasa tidak nyaman dengan tubuhnya hingga dia jatuh pingsan. Apa yang terjadi dengan Armand? Saksikan sinetron Tebaran Hati selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)