HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bernard dan Shaun Hadir di GTV Amazing Kids, Quality Time Keluarga Jadi Makin Seru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |17:31 WIB
Bernard dan Shaun Hadir di GTV Amazing Kids, Quality Time Keluarga Jadi Makin Seru
Bernard dan Shaun Hadir di GTV Amazing Kids, Quality Time Keluarga Jadi Makin Seru (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - GTV kembali menghadirkan tayangan seru dan penuh tawa lewat program GTV Amazing Kids, yang siap menemani waktu santai keluarga bersama dua karakter ikonik: Bernard si beruang kocak dan Shaun the Sheep si domba paling cerdik!

Mulai dari Senin hingga Jumat pukul 15.00 WIB, dan Sabtu-Minggu pukul 13.30 WIB, dua karakter ini akan menghidupkan suasana rumah lewat aksi kocak dan cerita-cerita tak terduga yang cocok dinikmati segala usia.

Bernard, beruang kutub dengan ekspresi datar yang sulit ditebak, selalu saja terlibat dalam situasi absurd yang mengundang tawa. Entah saat ia nekat menjadi pahlawan di episode Bernard Si Paling Jago, atau ketika terjebak masalah besar di Bernard Dalam Masalah Besar!, aksi Bernard tidak pernah gagal membuat penonton terhibur.

Sementara itu, Shaun the Sheep hadir dengan segudang ide gila di peternakan Mossy Bottom. Shaun dan gengnya selalu punya cara unik untuk memecahkan masalah, meski sering kali justru menambah kekacauan! Saksikan kelucuan mereka di episode Shaun: Domba Kecil dan Jagung Ajaib, Shaun dan Traktor Terbang, hingga Shaun Terjebak di Labirin Jagung dan Shaun dan Gelembung Susu Ajaib.

Dua karakter ini bukan hanya menghibur, tapi juga cocok untuk mempererat momen kebersamaan keluarga. Tawa, kejutan, dan cerita ringan mereka bisa menjadi pilihan tontonan yang menyenangkan di tengah padatnya aktivitas.

Telusuri berita celebrity lainnya
