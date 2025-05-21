GTV Hiburan Lengkap untuk Seluruh Keluarga Sepanjang Hari

JAKARTA - GTV kembali membuktikan konsistensinya sebagai Home of Entertainment yang telah lebih dari 20 tahun menyuguhkan tayangan berkualitas bagi pemirsa Indonesia. Kini, GTV menghadirkan segmen baru yang semakin lengkap, menghadirkan deretan tontonan seru untuk semua usia dari pagi hingga malam. Mulai dari tayangan anak, film blockbuster, hiburan kekinian, sampai olahraga kelas dunia—semuanya bisa kamu nikmati hanya di GTV.

1. GTV Amazing Kids: Dunia Seru Anak-Anak

Segmen ini jadi favorit keluarga karena menyuguhkan tayangan ramah anak yang penuh edukasi dan petualangan. Melalui GTV Amazing Kids, si kecil bisa menikmati serial animasi populer seperti Bima S, Entong, dan ZakStorm. Bagi pecinta anime, ada Naruto Shippuden, Haikyuu!!, hingga Bleach.

Tidak ketinggalan juga kartun kesayangan anak Indonesia seperti SpongeBob SquarePants, Shaun the Sheep, Bernard, dan Cocomelon dan Sahabat yang selalu sukses mencuri perhatian anak-anak di pagi hari.

GTV Hiburan Lengkap untuk Seluruh Keluarga Sepanjang Hari

2. GTV Amazing Entertainment: Info Seru dan Hiburan Kekinian

Butuh hiburan yang informatif sekaligus menghibur? GTV Amazing Entertainment hadir dengan deretan program yang seru dan up to date. Ada +62 FOMO (Food and Moving), Rating 5, Food Hunter, dan Kisah Viral Specta yang menyajikan rekomendasi kuliner, destinasi wisata menarik, serta cerita-cerita viral yang mungkin kamu lewatkan.

3. GTV Big Movies: Film Blockbuster Setiap Hari