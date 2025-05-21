Semakin Menegangkan, Episode 7 dan 8 Second Account Tayang Malam Ini di GTV

JAKARTA - Setelah seharian beraktivitas, kini saatnya bersantai sambil menikmati tontonan seru dari original series Vision+ yang tayang di GTV. Dua episode terbaru Second Account, yaitu episode 7 dan 8, siap menghibur dan menegangkan malam kamu pada Rabu dan Kamis pukul 23.15 WIB.

Cerita di minggu ini semakin memanas. Rini dikejutkan oleh serangan sekelompok orang asing yang tiba-tiba mendobrak masuk ke rumahnya. Mereka mencari satu hal—handphone milik Dewi. Aksi ini membawa ketegangan baru yang membuat Rini harus bersikap lebih waspada.

Ketegangan belum usai. Di episode berikutnya, Rini mendapatkan kesaksian penting dari Haryanto, yang membawanya semakin dekat ke kebenaran tentang kematian Dewi. Bersama Haryanto, ia menyusuri jejak terakhir sahabatnya hingga ke lokasi tragis tempat Dewi menghembuskan napas terakhir. Rini mulai mempertanyakan: apakah orang-orang yang selama ini ia percaya benar-benar dapat diandalkan?

Second Account terus menghadirkan misteri yang membuat penonton penasaran di setiap episodenya. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan kisah Rini dalam mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi.

Dan jangan lupa! Mulai 7 Juni 2025, GTV juga akan menayangkan serial terbaru berjudul Sumber Rezeki, setiap Rabu dan Kamis pukul 23.15 WIB.

Disutradarai oleh Rifki Rifaldi, Sumber Rezeki menyuguhkan kisah inspiratif dua sahabat, Udin (Bangpen) dan Ujang (Sky), yang merantau ke Jakarta demi mengejar mimpi menjadi pemain esports profesional. Perjalanan mereka tidak mudah—dari masalah tempat tinggal, lika-liku pertemanan, kisah cinta, hingga kerasnya persaingan dalam turnamen game se-Jakarta yang menjadi titik awal perjuangan mereka mengubah nasib.

Dibintangi para content creator populer dan bintang muda seperti Ghea Indrawari, Ina Marika, dan Grace Blessing, Sumber Rezeki siap menemani malam kamu dengan kisah yang mungkin relate banget sama generasi masa kini.