GTV Amazing Kids, Si Kecil Belajar Sambil Bergembira Bareng Cocomelon dan Sahabat

JAKARTA - Awali pagi si kecil dengan tawa dan semangat lewat tayangan seru dari GTV Amazing Kids! Program Cocomelon dan Sahabat hadir sebagai pilihan tepat untuk mengisi pagi buah hati dengan hiburan sekaligus edukasi, tayang setiap Senin–Jumat pukul 07.15 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 07.30 WIB, hanya di GTV.

Lewat cerita-cerita penuh warna dan pesan moral, setiap episode mengajak anak-anak mengeksplorasi dunia dengan cara yang menyenangkan. Mulai dari kisah Rahasia di Bawah Laut Pelangi, Boneka Salju Jadi Teman, Kue Raksasa dan Hujan Cokelat, sampai Menari di Negeri Musik Ajaib dan Petualangan Buku Cerita — semua dirancang untuk mengembangkan imajinasi dan menanamkan nilai-nilai baik sejak dini.

Dalam Cocomelon, tokoh JJ dan keluarganya mengajarkan konsep dasar seperti angka, huruf, kebersihan, dan tata krama lewat lagu-lagu ceria yang mudah diingat. Ada juga Blippi, si petualang penasaran yang selalu punya cara kreatif untuk menjelaskan hal-hal kompleks menjadi mudah dipahami anak-anak.

Tidak kalah menarik, ada Morphle, makhluk mungil yang bisa berubah bentuk jadi apa saja. Bersama Mila, Morphle membawa anak-anak menjelajah dunia fantasi sambil belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang menyenangkan.

Gecko’s Garage juga jadi favorit dengan Gecko si montir hijau dan robot-robot lucu yang mengajarkan tentang kendaraan, kerja sama, serta pentingnya tolong-menolong.