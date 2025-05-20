Ada Pecak Bandeng hingga Dawet Duren di Rating 5 GTV Amazing Entertainment!

JAKARTA - Buat kamu pecinta kuliner yang juga ingin menambah wawasan seputar masak-memasak dari para chef profesional, program Rating 5 di GTV wajib masuk daftar tontonan. Tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 WIB, acara ini siap memanjakan penonton lewat ulasan makanan viral hingga jajanan legendaris dari berbagai penjuru Indonesia.

Dipandu oleh para host seru seperti Claudia Andhara, Prastiwi Dwiarti, Nathalia Hosiana, dan Natasya Lyotania, serta didampingi chef-chef andal seperti Chef Kai, Chef Ami, Chef Gio, dan Chef Jerry, acara ini tidak hanya menyuguhkan petualangan kuliner, tetapi juga memberikan resep, tips memasak, hingga cerita menarik di balik setiap sajian.

Foodies Wajib Nonton! GTV Amazing Entertainment Hadirkan Kuliner Rekomendasi Chef di Rating 5

Salah satunya, Audi sempat menjelajah ke Serang untuk mencicipi Pecak Bandeng Mak Ren. Bandeng bakar disiram sambal pecak pedas yang menggugah selera—benar-benar bikin makan makin lahap! Tidak ketinggalan, ia juga bernostalgia di Depot Es Surabaya Karawang, tempat es legendaris yang jadi favorit lintas generasi.

Di sisi lain, Natha mengunjungi Bogor untuk mencoba Gado-Gado Tajur, kuliner legendaris yang sudah eksis puluhan tahun. Bumbu kacangnya yang kental dan rasa creamy yang khas membuat Chef Kai memberi pujian khusus. Ia juga mampir ke Alas Bu Yanti di Ciawi yang menawarkan masakan Sunda dengan cita rasa pedas-manis, ditambah suasana saung yang sejuk dan nyaman.

Masih di kawasan Ciawi, Natha mencicipi Ayam Padaloma—ayam goreng dengan bumbu rempah khas dan sambal hijau segar yang menggoda. Di Karawang, ia juga mencoba Sego Ndok Mbak Asih, sajian nasi telur sederhana dengan sambal khas yang nikmatnya tidak main-main. Tidak lupa, Bebek Ayam Pak Ndut yang empuk dan sambalnya pedas nendang pun sukses membuat lidah bergoyang!

Sementara itu, Chaca punya pengalaman tak kalah seru. Ia menjajal segarnya Es Dawet Duren Barbar di Karawang. Dengan topping durian yang melimpah, dawet kenyal, dan kuah santan manis legit, sajian ini sampai membuat Chef Jerry kehabisan kata-kata!