GTV Amazing Kids! Saatnya Nonton Entong, Animasi Asli Indonesia Penuh Nilai Kebaikan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:35 WIB
GTV Amazing Kids! Saatnya Nonton Entong, Animasi Asli Indonesia Penuh Nilai Kebaikan
GTV Amazing Kids! Saatnya Nonton Entong, Animasi Asli Indonesia Penuh Nilai Kebaikan (Foto: GTV)
JAKARTA – Menjelang azan magrib kini terasa lebih menyenangkan, apalagi jika ditemani tontonan yang seru dan penuh makna. GTV menghadirkan serial animasi anak-anak Entong, karya asli Indonesia yang tayang setiap hari di program GTV Amazing Kids.

Entong hadir sebagai sosok anak Betawi yang ceria, berani, dan suka menolong. Setiap sore, ia siap menemani waktu ngabuburit dengan berbagai cerita seru yang menghibur dan sarat nilai kebaikan.

Setiap episode Entong menghadirkan petualangan unik dan menggelitik. Misalnya saat Entong berlatih silat dalam episode Jagoan Silat, atau ketika ia dan teman-temannya ketakutan gara-gara cerita seram di Hantu Muka Merah dan Ondel-Ondel Bikin Rempong.

Siap Menghibur dan Penuh Nilai Kebaikan, Entong Tayang Setiap Hari di GTV Amazing Kids!
Siap Menghibur dan Penuh Nilai Kebaikan, Entong Tayang Setiap Hari di GTV Amazing Kids!

Tidak hanya itu, ada juga kisah mengharukan seperti Mencari Jalu saat Entong kehilangan ayam kesayangannya, hingga aksi lucu dalam episode Kasti Sakti, Adu Merdu, dan Galon Ngebut. Bahkan, anak-anak bisa ikut tertawa dan belajar dari cerita seperti Piknik Panik, Pengen Jadi Artis, hingga Awas Tawon.

Yang membuat animasi ini semakin menarik adalah karakter-karakternya yang khas dan akrab dengan kehidupan sehari-hari anak-anak Indonesia. Persahabatan Entong dan kawan-kawannya menjadi wadah menyampaikan berbagai nilai moral seperti kejujuran, kerja sama, keberanian, dan pentingnya menjaga pertemanan.

Entong bukan hanya menghibur, tapi juga mendidik. Serial ini memberikan alternatif tontonan positif bagi anak-anak Indonesia, khususnya di waktu-waktu istimewa menjelang berbuka puasa. Jadi, jangan lewatkan keseruan Entong setiap hari hanya di GTV Amazing Kids!

 

