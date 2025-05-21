Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Najwa Shihab Dikuatkan Suami ketika Kehilangan Putri Tercinta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |21:01 WIB
JAKARTA - Najwa Shihab berbagi kisah mengharukan tentang salah satu masa paling sulit dalam hidupnya, saat kehilangan putri tercinta, Namiya. Diketahui sang putri meninggal empat jam setelah lahir.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Najwa menceritakan bagaimana suaminya, Ibrahim Assegaf, menjadi sosok yang paling menguatkannya di tengah duka mendalam.

“Jujur memang dia (Ibrahim) yang menguatkan sih,” ungkap Najwa dengan mata berkaca-kaca.

Armand Maulana Ungkap Kondisi Najwa Shihab Usai Kepergian sang Suami
Cerita Najwa Shihab Dikuatkan Suami ketika Kehilangan Putri Tercinta

Ia mengaku sempat berada di titik terendah, bahkan merasa takut dirinya tidak akan bisa berhenti menangis. 

“Ada momen-momen ketika aku merasa tidak akan bisa berhenti. Rasanya nggak ada habisnya,” sambung Najwa.

Di tengah kesedihan itu, kehadiran suami dan putra mereka, Izzat, menjadi kekuatan besar bagi Najwa. Ia menyebutkan bagaimana keduanya berusaha menjaga perasaannya dan menjadi pelindung di saat ia rapuh.

“Mungkin karena mereka lihat aku juga berusaha jaga perasaan, jadi the boys trying to protect mom-nya gitu,” lanjut Najwa.

Izzat, sang putra, juga sangat menantikan kehadiran adik perempuan kala itu. Najwa mengingat kembali bagaimana harapan Izzat turut menjadi penguat, meski pada akhirnya harus dihadapkan pada kenyataan pahit.

Meski kini waktu telah berlalu, Najwa mengaku masa-masa kelam tersebut terasa buram dalam ingatannya. “Kalau sekarang diingat-ingat, aku agak blur sih. Masa-masa itu, I don't know... aku agak berusaha mengingat tapi memang blur,” ujarnya lirih.

 

