Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pemain Tebaran Hati Gelar Syukuran, Oka Antara dan Salsabila Adriani Ungkap Tantangan Peran

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:07 WIB
Pemain Tebaran Hati Gelar Syukuran, Oka Antara dan Salsabila Adriani Ungkap Tantangan Peran
Pemain Tebaran Hati Gelar Syukuran, Oka Antara dan Salsabila Adriani Ungkap Tantangan Peran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Para pemain sinetron Tebaran Hati menggelar acara syukuran usai penayangan perdana sinetron ini pada Minggu, 18 Mei 2025. Acara tersebut berlangsung meriah di Kawasan Cisarua, Puncak, Jawa Barat pada Selasa (20/5/2025).

Tebaran Hati merupakan sinetron terbaru produksi MNC Pictures yang tayang setiap hari pukul 19.15 WIB di RCTI. Sinetron ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas, seperti Ricky Perdana, Oka Antara, dan Salsabila Adriani.

Dalam acara syukuran, Oka Antara yang memerankan karakter Dito mengungkapkan rasa antusiasnya saat mendapat tawaran bergabung dalam proyek ini. Menurutnya, peran Dito sangat berbeda dari kepribadiannya di dunia nyata, sehingga menjadi tantangan tersendiri.

Sinetron Tebaran Hati
Sinetron Tebaran Hati

"Meski sinetron ini tayang setiap hari, sejauh ini syutingnya tidak mengganggu waktu bersama keluarga karena kami libur di hari Minggu. Jadi masih bisa punya waktu berkualitas bareng keluarga," ujar Oka Antara kepada Okezone.com.

Sementara itu, Salsabila Adriani yang memerankan karakter Ariani, seorang jurnalis tangguh dengan latar belakang hidup penuh tekanan, juga mengungkapkan tantangan dalam mendalami perannya.

"Aku harus riset dulu untuk memahami karakter Ariani. Tantangan utamanya adalah cara bicara yang cepat, karena karakter jurnalis memang harus sigap dan dinamis," katanya.

Tebaran Hati sendiri mengangkat kisah penuh drama dan pengorbanan. Cerita berawal dari Ariana, seorang reporter ternama yang juga anak angkat dari keluarga terhormat, keluarga Prawira. Hidupnya berubah drastis saat adik angkatnya, Ladya, mengalami depresi akibat kehamilan di luar nikah.

Untuk menutupi aib keluarga, ibu angkat Ariana, Indar, meminta Ariana mengakui bayi itu sebagai anaknya sendiri. Keputusan tersebut membuat karier Ariana hancur, bahkan pernikahannya dengan sang kekasih, Kai, harus dibatalkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/598/3165090/tebaran_hati-nJKa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode Terakir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/598/3165015/tebaran_hati-05sT_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 91
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/598/3162042/tebaran_hati-tErI_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 82
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/598/3161801/tebaran_hati-NR17_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 81
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161138/tebaran_hati-vJpq_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 79, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/598/3160658/tebaran_hati-Rdw5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 77
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement