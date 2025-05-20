Pemain Tebaran Hati Gelar Syukuran, Oka Antara dan Salsabila Adriani Ungkap Tantangan Peran

JAKARTA – Para pemain sinetron Tebaran Hati menggelar acara syukuran usai penayangan perdana sinetron ini pada Minggu, 18 Mei 2025. Acara tersebut berlangsung meriah di Kawasan Cisarua, Puncak, Jawa Barat pada Selasa (20/5/2025).

Tebaran Hati merupakan sinetron terbaru produksi MNC Pictures yang tayang setiap hari pukul 19.15 WIB di RCTI. Sinetron ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas, seperti Ricky Perdana, Oka Antara, dan Salsabila Adriani.

Dalam acara syukuran, Oka Antara yang memerankan karakter Dito mengungkapkan rasa antusiasnya saat mendapat tawaran bergabung dalam proyek ini. Menurutnya, peran Dito sangat berbeda dari kepribadiannya di dunia nyata, sehingga menjadi tantangan tersendiri.

"Meski sinetron ini tayang setiap hari, sejauh ini syutingnya tidak mengganggu waktu bersama keluarga karena kami libur di hari Minggu. Jadi masih bisa punya waktu berkualitas bareng keluarga," ujar Oka Antara kepada Okezone.com.

Sementara itu, Salsabila Adriani yang memerankan karakter Ariani, seorang jurnalis tangguh dengan latar belakang hidup penuh tekanan, juga mengungkapkan tantangan dalam mendalami perannya.

"Aku harus riset dulu untuk memahami karakter Ariani. Tantangan utamanya adalah cara bicara yang cepat, karena karakter jurnalis memang harus sigap dan dinamis," katanya.

Tebaran Hati sendiri mengangkat kisah penuh drama dan pengorbanan. Cerita berawal dari Ariana, seorang reporter ternama yang juga anak angkat dari keluarga terhormat, keluarga Prawira. Hidupnya berubah drastis saat adik angkatnya, Ladya, mengalami depresi akibat kehamilan di luar nikah.

Untuk menutupi aib keluarga, ibu angkat Ariana, Indar, meminta Ariana mengakui bayi itu sebagai anaknya sendiri. Keputusan tersebut membuat karier Ariana hancur, bahkan pernikahannya dengan sang kekasih, Kai, harus dibatalkan.