Jarang Tampil di Publik, Deddy Corbuzier Kenang Sosok Ibrahim Sjarief Assegaf, Suami Najwa Shihab

JAKARTA - Deddy Corbuzier menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Ibrahim Sjarief Assegaf, suami dari Najwa Shihab. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Deddy mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang rendah hati, penuh kharisma, serta suami dan ayah yang penuh kasih.

Deddy Corbuzier menyampaikan jika Ibrahim Sjarief Assegaf sosok yang jarang muncul ke publik. Namun dalam pertemuan Deddy berkesan dengan karakter Ibrahim.

"Masih teringat ketika beliau @isassegaf datang ke Hitam Putih, duduk bersama @najwashihab, dan beliau bilang ke saya, 'Cuma kali ini loh, Bro, saya muncul,'" tulis Deddy, Selasa (20/5/2025).

Momen langka itu membekas kuat dalam ingatan Deddy. Sebab, almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat baik, dan menjadi sosok kepala keluarga yang berkarisma.

"Suatu kehormatan besar, dan saya selalu mengingatnya," tambah Deddy. "Sungguh pribadi yang rendah hati, karismatik, suami dan ayah yang luar biasa."

Dalam unggahan tersebut, Deddy memberikan dukungan moril kepada Najwa Shihab yang kini tengah berduka. Ia yakin, meski terasa berat, Najwa akan mampu kembali bangkit dari duka mendalam ini.

"@najwashihab, tetap kuat seperti biasanya. Meski ini sangat berat, tapi saya tahu kamu akan kembali pulih. Doa terdalam untukmu."