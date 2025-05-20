Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curahan Hati Najwa Shihab Sedih dan Takut Menghadapi Kehilangan Orang Tersayang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |21:02 WIB
Curahan Hati Najwa Shihab Sedih dan Takut Menghadapi Kehilangan Orang Tersayang (Foto: IG Najwa)
JAKARTANajwa Shihab mengungkapkan perasaannya yang paling dalam soal kehilangan sosok tercinta. Dalam video di channel Youtubenya, jurnalis senior ini mengaku menghadapi kematian, terutama bagi mereka yang ditinggalkan, bukanlah hal yang mudah.

Perbincangan ini terjadi ketika Najwa bertanya kepada sang ayah Quraish Shihab tentang bagaimana menghadapi kehilangan.

"Yang paling berat, terutama buat orang-orang yang ditinggalkan. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Karena rasanya ya, walaupun semua orang pasti akan menemui ajalnya," tanya Najwa Shihab kepada sang ayah.

Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia, NU Berduka
Curahan Hati Najwa Shihab Sedih dan Takut Menghadapi Kehilangan Orang Tersayang

Bagi Najwa, meski setiap manusia akan menghadapi ajal, tetap saja menerima kenyataan kehilangan bukan perkara gampang. Ia menyebut bahwa semua orang akan mengalami kehilangan, hanya tinggal menunggu giliran. Namun, saat waktu itu benar-benar datang, mempersiapkan diri dan menghadapinya menjadi tantangan besar.

Najwa mengenang kembali masa-masa sulit ketika ayahandanya, Quraish Shihab – yang akrab ia panggil Abi – berpulang. Saat itu, keluarga begitu enggan membicarakan soal kepergian sang ayah, bahkan ketika tanda-tandanya mulai terlihat.

"Kalau Abi meninggal, gak usah terlalu (sedih),” ujar Quraish Shihab.

“Aduh, Nana (Najwa) gak mau ngomongin, gak boleh ngomongin (kematian)," jawab Najwa dengan suara yang tertahan emosi.

Baginya, perasaan sedih dan tangisan adalah hal yang wajar. Namun, keluarga memutuskan untuk tidak membahas soal kepergian itu terlalu jauh.

"Abi ngomong gitu aja, kan udah mau nangis," lanjut Najwa. 

Ungkapan Najwa menunjukkan betapa dalam rasa kehilangan yang dirasakannya. 

 

