HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Melayat ke Rumah Najwa Shihab, Syok Usai Terima Kabar Duka

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:56 WIB
Celine Evangelista Melayat ke Rumah Najwa Shihab, Syok Usai Terima Kabar Duka
Celine Evangelista Melayat ke Rumah Najwa Shihab, Syok Usai Terima Kabar Duka (Foto: Okezone)
JAKARTA - Celine Evangelista melayat ke rumah duka suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf. Almarhum disemayamkan di Jeruk Purut nomor 8-9, RT 04/03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (20/5/2025). 

Ibrahim dikabarkan tutup usia setelah mengidap stroke. Sebagai sahabat Najwa Shihab, Celine mengaku ikut bersedih atas kepergian almarhum. 

"Doakan saja, tadi juga kaget denger beritanya dan kebetulan tetangga," kata Celine Evangelista di rumah duka.

Celine Evangelista
Celine Evangelista Melayat ke Rumah Najwa Shihab, Syok Usai Terima Kabar Duka (Foto: Okezone)

Celine pun memberikan doa terbaik untuk kepergian Ibrahim Sjarief Assegaf. Ibu empat anak itu bahkan mengaku syok ketika pertama kali menerima kabar duka ini. 

"Sebaik-baiknya kita saling mendoakan turut berduka cita," tuturnya. 

Saat ditanya soal kondisi Najwa Shihab usai kepergian suaminya, Celine mengaku belum mengetahui pasti. Namun, dia berharap Najwa Shihab bisa tegar dalam menghadapi ujian tersebut. 

"Saya belum sempat bertemu, kita doakan Mba Nana (Najwa Shihab) dan keluarganya diberikan kesabaran," tandasnya.

Jenazah suami Najwa Shihab tiba di rumah duka pada Selasa (20/5/2025) sore di Jalan Jeruk Purut nomor 8-9, RT 04/03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Sebelumnya, jenazah diantarkan menggunakan ambulans VIP Arjuna Sakti dari RSPON, Cawang, Jakarta Timur ke rumah duka. 

Sejumlah paket karangan bunga yang dikirim para pelayat juga mulai berdatangan. Kedatangan pelayat sendiri sempat membuat lalu lintas di sekitar rumah duka padat merayap. 

 

