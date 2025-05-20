Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suasana Rumah Duka Suami Najwa Shihab, Pelayat Mulai Berdatangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:26 WIB
Suasana Rumah Duka Suami Najwa Shihab, Pelayat Mulai Berdatangan
Suasana Rumah Duka Suami Najwa Shihab, Pelayat Mulai Berdatangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Suami presenter dan jurnalis Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa (20/5/2025). Ibrahim tutup usia setelah mengidap stroke. 

Berdasarkan pantauan Okezone, rumah duka suami Najwa Shihab di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan sejak Selasa (20/5/2025) didatangi sejumlah pelayat. 

Mayoritas pelayat datang mengenakan busana hitam untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum.

Rumah Najwa Shihab
Rumah duka Najwa Shihab

Salah satu pelayat yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia juga sempat menyampaikan ucapan duka untuk kepergian almarhum. 

Jenazah suami Najwa Shihab sendiri tiba di rumah duka pada Selasa (20/5/2025) sore di Jalan Jeruk Purut nomor 8-9, RT 04/03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Sebelumnya, jenazah diantarkan menggunakan ambulans VIP Arjuna Sakti dari RSPON, Cawang, Jakarta Timur ke rumah duka. 

