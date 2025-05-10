Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 238: Menanti Hasil Tes DNA Ulang Amira dan Vernie

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode ke-238 yang tayang Sabtu (10/5/2025) menyuguhkan momen menegangkan saat keluarga besar menanti hasil tes DNA ulang antara Amira dan Vernie.

Biru menghampiri Elang dan mengucapkan terima kasih karena Elang memutuskan untuk tidak memproses kasus Noah lebih jauh. Di sisi lain, Vernie terus menunjukkan penolakannya untuk berpisah dari Arkana, bahkan sampai tiga hari setelah tes dilakukan.

Sinopsis Terbelenggu Rindu Episode 238: Menanti Hasil Tes DNA Ulang Amira dan Vernie

Sementara itu, Amira dan Biru tiba lebih dulu di klinik karena sudah tidak sabar ingin mengetahui hasil tes DNA. Tak berselang lama, Noah, Ratna, dan Vernie juga datang menyusul.

Saat turun dari mobil, Noah menyerahkan kunci kendaraan kepada Vernie. Vernie bersikeras tetap ingin memegang Arkana ketika hasil diumumkan. Namun Ratna dan Noah mencoba membujuknya agar tidak membawa Arkana ke tengah suasana yang masih penuh ketegangan.

Bagaimana dengan hasil tes DNA Vernie dan Amira? Apakah cocok dengan Arkana? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)